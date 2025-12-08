장수군, 자체증식 뒤영벌 결실률·생산성 ‘두 토끼’ 잡았다

기후변화 대응·원예작물 결실률 향상…시중가 대비 58% 수준 저렴한 가격 지원

장수군이 자체 증식한 뒤영벌 /사진제공=장수군

장수군이 자체 증식한 뒤영벌의 우수한 수정 능력으로 과일의 상품성이 크게 향상되면서 농가 만족도가 꾸준히 높아지고 있는 가운데 2026년도 자체증식 수정벌 수요조사를 이달 말까지 실시한다고 8일 밝혔다.

수정벌 지원사업은 최근 잦아지는 이상기후로 인한 수정 불량 문제에 대응하고 토마토·블루베리 등 주요 원예작물의 안정적인 결실을 지원하기 위해 추진하는 사업이다.

군은 2019년 자체 생산 시스템을 구축한 이후 안정적인 공급 기반을 확보하며 초기 연간 3500 봉군에서 꾸준히 공급량을 확대해 올해 4000 봉군을 보급했다.

내년에는 4200 봉군까지 공급 규모를 늘려 농가 수요에 선제적으로 대응할 계획이다.

자체증식 뒤영벌은 봉군당 3만 원에 공급된다. 이는 시중가의 약 58% 수준으로 농가의 생산비 부담을 크게 줄이는 효과가 있다.

수요조사는 기술보급과 농업연구팀(063-350-2872) 또는 읍·면 농업인상담소에서 문의할 수 있다.

장수군에서 생산한 뒤영벌은 높은 활력과 우수한 꽃가루 수정 능력을 지니고 있어 결실률과 생산성이 동시에 향상되고 있다.

군은 매년 뒤영벌 생산·공급 체계를 강화하며 효율적인 수정벌 활용을 위해 현장 중심의 활용 교육과 1:1 컨설팅을 병행하며 농가 맞춤형 지원을 강화하고 있다.

최훈식 군수는 “최근 이상기상으로 인한 농작물 수정 불량이 반복되며 농가의 어려움이 커지고 있다”며 “자체 생산한 수정벌 공급은 이러한 문제를 현장에서 해결하는 매우 중요한 사업으로 앞으로도 안정적인 공급 기반을 강화해 고품질 농산물 생산을 적극 지원하겠다”고 말했다.

