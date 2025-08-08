김영훈 고용노동부 장관, 완주군 찾아 외국인 근로 환경 살펴

안호영 환경노동위 위원장과 함께 숙소‧농작업 현장 점검

완주군

완주군

김영훈 고용노동부 장관이 안호영 의원(환경노동위원회 위원장)과 함께 완주군을 찾아 외국인 근로자 숙소와 농작업 현장을 점검하고, 현장 간담회를 통해 외국인 노동자의 인권과 근로환경 개선 방안을 논의했다.

김 장관의 이날 완주 방문은 혹서기 속 외국인 근로자의 건강과 안전, 주거환경 실태를 확인하고, 최근 우려되는 인권 문제에 대한 대응 방안을 공유하기 위해 마련됐다.

김 장관은 10여명의 캄보디아 근로자가 일하는 용진면 농가의 숙소와 비닐하우스 작업장에 들러 냉방시설과 온열질환 예방 조치가 제대로 이뤄지는지 꼼꼼히 살폈다. 또 농장주 및 외국인 근로자와 간담회를 갖고 어려움이 없는지 소통의 자리를 가졌다. 근로자들은 현 근로여건에 만족하다고 했으며, 농가에서는 폐지된 외국인 근로자 고용안정금 지원과 장기 고용이 안 되는 문제 해결을 건의했다.

김 장관과 동행한 유희태 군수는 “외국인 근로자는 완주군 농업과 지역사회를 함께 이끌어가는 소중한 이웃”이라며 “더 나은 환경에서 일하고 생활할 수 있도록 주거 여건 개선과 생활 밀착형 정보 제공, 다문화 맞춤형 지원체계 강화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지