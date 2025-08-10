케데헌 속 까치호랑이 직접 그려 볼까

익산 마한박물관, ‘까치호랑이 민화 그리기’ 체험 프로그램 진행…11일부터 선착순 20명 모집

익산 마한박물관 ‘까치호랑이 민화 그리기’ 체험 프로그램 포스터/사진 제공=익산시

최근 인기를 끌고 있는 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’ 속 까치와 호랑이를 직접 그려 보는 체험 프로그램이 익산에서 펼쳐진다.

익산 마한박물관은 8월 문화가 있는 날을 맞아 ‘까치호랑이 민화 그리기’ 체험 프로그램을 운영한다.

이 프로그램은 조선시대 민화에 대해 알아보고 까치호랑이 민화(작호도)를 직접 그려 보는 체험으로, 오는 27일 오전 10시부터 12시까지 마한박물관 교육체험실에서 진행된다.

한국 민화에서 까치는 행운과 행복을, 호랑이는 힘과 용기를 상징한다. 이러한 두 요소가 결합된 그림은 집안에 긍정적인 에너지를 불어넣는다고 여겨져 왔다.

특히 최근에는 K-POP 아이돌을 소재로 한 해외 제작 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’에서 까치와 호랑이가 등장하며 큰 관심을 받고 있기도 하다.

수강생은 이달 11일부터 선착순 20명을 모집하며, 체험료는 5000원이다. 자세한 사항은 마한박물관(063-859-4827)으로 문의하면 된다.

박물관 관계자는 “요즘 인기가 많은 까치호랑이를 소재로 민화 그리기 체험을 통해 자랑스러운 우리 전통문화를 이해할 수 있는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 누구나 즐길 수 있는 프로그램을 지속적으로 운영하겠다”고 말했다.

한편 마한박물관은 3월 ‘딸기 찹쌀떡 만들기’부터 7월 ‘유리처럼 빛나는 글라스아트 선캐처 만들기’까지 올해 문화가 있는 날 프로그램을 총 5회 운영했으며, 10월까지 매달 마지막 주 수요일 색다른 프로그램을 진행할 예정이다.

