부안 ‘1만원의 기적’ 장학금 릴레이⋯김병태 기획감사담당관 동참

Trend news
“교육은 지역의 미래…인재 양성 지원은 군정의 책무”
부안군 김병태 기획감사담당관이 (재)부안군근농인재육성재단이 추진하는 ‘1만원의 기적, 장학금 1군민 1후원계좌 갖기’ 릴레이 캠페인에 동참했다.
군정의 기획·조정, 예산 효율화, 청렴행정 구현 등 핵심 기능을 총괄하는 기획감사담당관실은 부서장을 중심으로 전 직원이 장학금 정기 후원에 참여하며 지역 교육 발전에 힘을 보태고 있다.
김 담당관은 “장학금 후원 캠페인을 통해 더 많은 군민이 지역 인재 육성에 관심을 갖고 참여하길 바란다”며 “미래 부안을 이끌 인재 양성과 교육환경 개선에 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.
근농인재육성재단은 매년 2,200여 명의 학생에게 약 20억 원의 장학금을 지급하고 있으며, 지난 7월부터 군민과 함께하는 안정적 기금 확보 캠페인을 이어가고 있다.
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글