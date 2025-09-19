군산조선소 MRO 효과 제한적···"신조만이 경제 회복 동력”

정비·고용 효과·협력업체 확장 미미···‘게임 체인저’ 되기에 한계

“MRO는 단기 대응책일 뿐, 언제든 흔들릴 수 있는 불안정 구조”

정세 따라 변하는 미국 의존형 MRO···안정적 수주 담보 어려워

장기적 성장 축은 군산조선소 신조와 7부두 특수목적선 단지 육성

HD현대중공업 울산조선소에서 건조 중인 선박에 도장 작업을 하고 있다./사진제공=HD현대중공업

최근 군산조선소의 'MRO(장비, 수리, 개조)' 전진기지 활용 여부가 침체한 전북 조선업을 되살릴 대안으로 떠오르고 있다.

그러나 군산조선소의 MRO 전환이 지역경제 전반에 미칠 파급 효과를 두고는 냉정한 검토가 요구된다는 지적이 제기된다.

MRO 산업은 수요 자체가 제한적이라는 구조적 한계를 안고 있어서다.

MRO 산업의 가장 큰 한계는 시장성이다.

HD현대중공업이 최근 미 해군 7함대 소속 화물보급함 ‘USNS 앨런 셰퍼드(4만1,000톤급)’의 정기 정비 사업을 수주한 사례가 대표적이다.

정비 기간은 석 달 남짓에 불과하고 작업 내용 역시 항통장비와 안전장비 점검, 프로펠러 클리닝, 각종 탱크류 정비 등 단순 정비 위주다.

수주 금액은 공식적으로 공개되지 않았지만, 업계에서는 규모로 미뤄 100억 원 단위로 추정한다.

고용창출 효과가 미미하고 지역 협력업체 생태계 확장도 기대하기 어렵다는 평가가 나오는 이유다.

업계 일각에서는 “MRO는 정밀한 기술력보다 반복적 정비 성격이 강해 지역경제 회생을 이끌 ‘게임체인저’가 되기에는 한계가 있다”는 평가까지 내놓는다.

미국 의존도가 지나치게 높다는 점도 불안 요소다.

HD현대중공업이 군산조선소에 일부 MRO 물량을 배정한다고 해도 미군 발주에서 비롯되는데, 국제 정세나 미 정부의 정책 변화에 따라 언제든 계약이 철회되거나 타국으로 이전될 가능성이 상존한다.

때문에 미국 발주에 기반한 MRO 산업은 안정적 수주를 담보하기 어렵고, 지역경제 입장에서는 ‘언제든 빠져나갈 수 있는 모래 위의 계약’에 불과하다는 지적이 뒤따른다.

블록 제작이 한창인 군산조선소/사진=전북일보DB

반면 조선업 본연의 경쟁력인 신조 분야는 파급효과가 확연히 다르다.

신조는 대규모 건조 과정에서 장기간의 고용을 창출하고, 협력업체 생태계를 촘촘히 형성하는 기반이 된다.

단순 정비와 달리 신조에 돌입하면 숙련 인력 및 협력사 고용 확대, 기술 경쟁력 강화까지 선순환 구조를 만들 수 있다.

여기에 전북자치도와 군산시가 군산항 7부두에 추진 중인 특수목적선 단지 조성이 결합할 경우, 지역경제를 살리는 ‘투트랙 전략’으로 발전할 수 있다.

MRO를 보완 수단으로 삼되, 본격적인 지역경제 회생의 동력은 신조에서 찾아야 한다는 것이 업계의 시각이다.

지역 조선업계도 신조 및 블록 제작 확대에 희망을 걸고 있다.

실제 군산조선소가 과거 정상 가동할 때 건조하던 1만5,000~2만TEU급 컨테이너선은 척당 2,000억~3,000억 원 규모로, 그 과정에서 5,000여 명의 고용창출이 발생했다.

조선업계 관계자는 “MRO 시장은 단기 대응책일 뿐, 언제든 흔들릴 수 있는 불안정한 구조”라며 “신조 물량 확보와 특수선 단지 조성이 병행돼야 지역 인력과 협력업체가 함께 살아남을 수 있다”고 말했다.

지해춘 군산시의회 경제건설위원장은 “군산조선소 재가동은 단순한 공장 재개 이상의 의미를 지닌다”라며 "단기적 보완책으로서 MRO의 한계를 인정하고, 장기적 성장 축인 신조와 특수목적선 단지 육성에 무게를 두는 선택을 해야 한다"고 강조했다.

