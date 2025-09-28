군산시, 제63회 시민의 날 기념행사 개최

강임준 시장이 26일 시청 대강당에서 ‘제63회 군산시민의 날 기념행사’에서 시민의장 수상자들과 기념사진을 찍고 있다./사진제공=군산시

군산시가 지난 26일 시청 대강당에서 ‘제63회 군산시민의 날 기념행사’를 개최했다.

이번 행사는 ‘함께 만든 변화, 군산시민의 힘으로 미래를 열다’라는 주제로 군산시민으로서의 자긍심을 고취하고 화합과 단합을 도모하기 위해 마련됐다.

기념행사는 1부 기념식, 2부 시민과 함께하는 타운홀미팅 그리고 부대행사로 OMG(Oh My Gunsan) 정책홍보부스 등 시민과 함께 만들어가는 소통의 장으로 꾸며졌다.

1부 기념행사는 팝페라 가수팀 펜타보체가 시민들과 함께 ‘군산시민의 노래’를 부르며 환상적인 하모니를 선사했다.

이어 시민 인터뷰 형식으로 이루어진 군산의 과거와 현재, 그리고 변화하는 미래를 담은 기념영상 ‘함께 만든 변화, 군산시민의 힘으로 미래를 열다’가 상영, 행사장의 분위기를 고조시켰다.

영상이 끝난 뒤에는 군산시민헌장 낭독, 군산시민의 장과 모범시민상 시상식, 기념사, 군산시민의 노래 제창 순으로 진행됐다.

2부 시민과 함께하는 타운홀미팅은 시장과 시민의 열띤 즉석 문답이 이어졌다. 지역 경제살리기, 문화·관광 활성화 그리고 지역현안 총 3분야를 놓고 시민들은 궁금한 점을 자유롭게 질문했으며, 강임준 시장은 매 질문마다 허심탄회하게 답변했다.

특히 네이버폼으로 사전 접수된 시민들의 건의 사항과 현장에서 벌어진 질의 응답은 민관이 함께 만든 양질의 정책 대화라는 성과와 함께 진솔한 소통의 폭을 넓혔다.

강임준 시장은 “군산시민의 날은 군산의 과거와 현재를 함께해주신 군산시민이 주인공인 날로 그 노고에 감사와 존경을 전하는 뜻깊은 날”이라며 “앞으로도 시민과 함께 발맞춰 그 뜻을 시정에 반영하도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

