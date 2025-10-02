'배움에 대한 갈증 해소'⋯오식도평생학습센터 '호응'

군산산단복합문화센터에서 운영되는 오식도평생학습센터가 지역 주민들의 ‘배움터’로 큰 인기를 끌고 있다./사진제공=군산시

군산산단복합문화센터에서 운영되는 오식도평생학습센터가 지역 주민들의 ‘배움터’로 각광받고 있다.

지금까지 군산 도심과 떨어진 오식도 산업단지는 교육·문화 인프라 접근성이 제한적이었으나 오식도평생학습센터 운영 이후 지역 주민들이 가까운 거리에서 다양한 배움 기회를 제공 받으면서 높좋은 평가를 받고 있다.

2024년 시범 운영으로 시작한 오식도평생학습센터는 올해 강좌 수를 대폭 확대했으며, 하반기에는 기존 운영 강좌 외에도 중국어·일본어·셔플댄스 등 주민 수요를 반영한 신규 프로그램을 추가해 더욱 다양한 학습을 누릴 수 있게 됐다.

특히 오식도평생학습센터는 단순한 강좌 운영을 넘어 지역 주민들이 진정한 학습의 기쁨을 느낄 수 있도록 세심한 배려를 아끼지 않고 있다.

주민 주도형 강좌를 통해 주민 스스로 배우고 싶은 것을 기획하고, 평생학습 상담활동가를 배치해 정보 접근성이 낮은 지역 주민들에게도 맞춤형 학습 상담을 제공한다.

또한 1인당 최대 3개 강좌까지 신청할 수 있도록 해 학습 열정이 높은 주민들이 마음껏 배움의 기쁨을 누리도록 환경을 조성했다.

이 가운데 ‘주민주도형 강좌’는 주민들이 스스로 배우고 싶은 내용을 기획하고 7명 이상이 모여 희망 강좌를 신청하면 강사를 배정해준다. 장소는 군산산단복합문화센터의 빈 강의실로 원하는 시간에 배울 수 있다.

이런 강좌 형식은 오식도 산업단지 근로자들의 다양한 직종과 근무환경을 반영한 유연한 학습체계로, 근로자나 주민들의 배움 갈증을 사라지게 해주는 역할을 톡톡히 하고 있다.

박홍순 군산시 교육지원과장은 “오식도평생학습센터는 교육 인프라가 부족한 지역 주민들과 근로자들에게 오아시스와 같은 배움의 기회를 제공하는 중요한 거점기관으로 자리매김하여 앞으로도 지속 가능한 평생학습 문화를 만들어가겠다”고 밝혔다.

현재 군산시는 오식도 외에도 읍면 소외지역으로 평생교육 확대 운영 계획을 수립해 작은도서관, 공공시설 등 학습이 가능한 곳은 어디든 활용하여 촘촘한 평생학습망을 조성해나가고 있다.

