인사 - 군산대학교

△대학원장/교수 황영호/ 행정경제학부(행정학전공)
△해양과학대학장(겸 해양수산실습원장)/교수 김명준/ 해양산업·운송과학기술학부(마린엔지니어링전공)
△새만금캠퍼스본부장/교수 양현호/컴퓨터정보통신공학부(정보통신공학전공)
△도서관장/교수 권오신/ IT정보제어공학부(정보제어공학전공)
△정보전산원장/교수 강영흥/컴퓨터정보통신공학부(정보통신공학전공)
△교육개발원장(겸 KS-edu센터장, 교수학습지원센터장)/교수 황성원/행정경제학부(행정학전공)
△국제교류교육원장(겸 언어교육센터장)/교수 박시균/국어국문학과
△교무부처장(겸 비교과지원센터장)/부교수 고대영/회계학과
△학생·취업지원부처장(겸 대학일자리부센터장, 장애학생지원센터장, 학생상담센터장)/교수 심중표/나노화학공학과
△기획부처장(겸 산업연계교육활성화선도대학사업단부단장)/부교수 윤영민/해양산업·운송과학기술학부(마린엔지니어링전공)
△산학협력부단장(사회맞춤형산학협력선도대학육성사업단부단장)/교수 유현희/식품생명과학부(식품영양학전공)
△산학협력부단장/부교수 노재규/조선해양공학과
△박물관장/교수 정기문/역사철학부(역사전공)
△평생교육원장/교수 오연풍/ 체육학과
△생활체육지도자연수원장(겸 체육부장, 스포츠과학연구소장)/부교수 심영제/체육학과
△공동실험실습관장(겸 친환경분석연구센터장)/교수 선호정/신소재공학과
△과학영재교육원장/교수 오종철/수학과
△창업지원단장(겸 창업교육센터장, 창업보육센터장, 사회맞춤형산학협력선도대학육성사업단 창업지원팀장)/ 교수 김현철/융합기술창업학과
△해양생물연구교육센터장/교수 이기영/해양생명응용과학부(해양생물공학전공)
△법학연구소장/조교수 권양섭/ 법학과
△해양개발연구소장/교수 우익/건축·해양건설융합공학부
△수산과학연구소장/조교수 김주형/해양생명응용과학부(해양생명과학전공)
△공학연구소장/교수 김형주/토목공학과
△녹조·적조연구센터장/교수 노정래/해양생명응용과학부(해양생물공학전공)
△기술혁신센터장/교수 최규재/기계융합시스템공학부(미래형자동차공학전공)
△새만금종합개발연구원장/교수 박병선/동아시아학부(중어중문학전공)
△교양교육원기초교육부장(겸 융복합교육지원센터장, 인문정보예술융합센터장)/조교수 김요섭/교양교육원
△국제교류교육원 국제교류센터장/교수 강영숙/사회복지학과
※ 신규임용
△부교수 한현섭/해양생명응용과학부(해양생명과학전공)
△조교수 안지영/동아시아학부(일어일문학전공)
△조교수 송해엽/미디어문화학과
△조교수 김봉재/물리학과
△조교수 김지완/물리학과
△조교수 허성운/생물학과
△조교수 두미애/식품생명과학부(식품영양학전공)
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