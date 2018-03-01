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인사 - 군산대학교
인사 - 군산대학교
  • 문정곤
  • 승인 2018.03.01 20:47
  • 댓글 0
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※ 보직임명

△대학원장/교수 황영호/ 행정경제학부(행정학전공)

△해양과학대학장(겸 해양수산실습원장)/교수 김명준/ 해양산업·운송과학기술학부(마린엔지니어링전공)

△새만금캠퍼스본부장/교수 양현호/컴퓨터정보통신공학부(정보통신공학전공)

△도서관장/교수 권오신/ IT정보제어공학부(정보제어공학전공)

△정보전산원장/교수 강영흥/컴퓨터정보통신공학부(정보통신공학전공)

△교육개발원장(겸 KS-edu센터장, 교수학습지원센터장)/교수 황성원/행정경제학부(행정학전공)

△국제교류교육원장(겸 언어교육센터장)/교수 박시균/국어국문학과

△교무부처장(겸 비교과지원센터장)/부교수 고대영/회계학과

△학생·취업지원부처장(겸 대학일자리부센터장, 장애학생지원센터장, 학생상담센터장)/교수 심중표/나노화학공학과

△기획부처장(겸 산업연계교육활성화선도대학사업단부단장)/부교수 윤영민/해양산업·운송과학기술학부(마린엔지니어링전공)

△산학협력부단장(사회맞춤형산학협력선도대학육성사업단부단장)/교수 유현희/식품생명과학부(식품영양학전공)

△산학협력부단장/부교수 노재규/조선해양공학과

△박물관장/교수 정기문/역사철학부(역사전공)

△평생교육원장/교수 오연풍/ 체육학과

△생활체육지도자연수원장(겸 체육부장, 스포츠과학연구소장)/부교수 심영제/체육학과

△공동실험실습관장(겸 친환경분석연구센터장)/교수 선호정/신소재공학과

△과학영재교육원장/교수 오종철/수학과

△창업지원단장(겸 창업교육센터장, 창업보육센터장, 사회맞춤형산학협력선도대학육성사업단 창업지원팀장)/ 교수 김현철/융합기술창업학과

△해양생물연구교육센터장/교수 이기영/해양생명응용과학부(해양생물공학전공)

△법학연구소장/조교수 권양섭/ 법학과

△해양개발연구소장/교수 우익/건축·해양건설융합공학부

△수산과학연구소장/조교수 김주형/해양생명응용과학부(해양생명과학전공)

△공학연구소장/교수 김형주/토목공학과

△녹조·적조연구센터장/교수 노정래/해양생명응용과학부(해양생물공학전공)

△기술혁신센터장/교수 최규재/기계융합시스템공학부(미래형자동차공학전공)

△새만금종합개발연구원장/교수 박병선/동아시아학부(중어중문학전공)

△교양교육원기초교육부장(겸 융복합교육지원센터장, 인문정보예술융합센터장)/조교수 김요섭/교양교육원

△국제교류교육원 국제교류센터장/교수 강영숙/사회복지학과



※ 신규임용

△부교수 한현섭/해양생명응용과학부(해양생명과학전공)

△조교수 안지영/동아시아학부(일어일문학전공)

△조교수 송해엽/미디어문화학과

△조교수 김봉재/물리학과

△조교수 김지완/물리학과

△조교수 허성운/생물학과

△조교수 두미애/식품생명과학부(식품영양학전공)
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