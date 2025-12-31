임실 오수파크골프장, 대한파크골프협회 공식 공인구장 인증

동호인 건강 증진·지역경제 선순환 기대

임실 오수파크골프장 전경.

임실군 오수면에 위치한 오수파크골프장이 대한파크골프협회(KPGA)로부터 공식 공인구장 인증을 획득했다.

31일 군에 따르면, 이번 인증으로 오수파크골프장은 전국 61번째, 전북특자도에서는 3번째 공인파크골프장으로 이름을 올렸다.

공인구장으로 지정될 경우 전국 및 공식대회 개최가 가능하고 이용객들에 수준 높은 경기환경을 제공할 수 있다.

오수파크골프장은 임실군 오수면 일원에 A‧B‧C 코스 총 27홀 규모로 조성, 개방형 운영을 통해 전국 동호인들 사이에 높은 인기를 얻어왔다.

파크골프는 최근 어르신들의 대표적인 저강도 유산소 운동으로서 사회적 교류 공간으로 자리 잡고 있는 흐름이다.

특히 오수파크골프장은 잘 정비된 잔디와 안정적인 코스구성, 완만한 지형과 다양한 난이도 등 쾌적한 이용환경과 안전한 동선이 확보됐다.

또 상시적인 시설관리와 친절한 직원 응대를 통해 초보부터 숙련자까지 모두가 만족하는 경기여건을 갖춘 점이 인기 요인으로 꼽힌다.

접근성도 뛰어나고 넉넉한 주차공간과 수려한 자연경관이 어우러진 쾌적한 환경은 동호인들의 재방문율을 높이고 있다.

군은 이번 인증을 계기로 오수파크골프장의 체계적인 시설관리와 안전운영을 강화, 각종 파크골프대회 유치를 통해 지역경제 파급을 도모할 방침이다.

아울러 임실읍에도 36홀 규모의 신규 파크골프장을 추진, 군민이 일상에서 쉽게 즐길 수 있는 생활체육 인프라 확충에 주력할 계획이다.

심민 군수는 “대한파크골프협회 공인구장으로 인증받은 것은 체계적인 시설관리와 안전한 운영의 결과”라며 “전국단위 대회 유치를 통해 군민 건강증진과 지역경제 활성화에도 기여할 것”이라고 말했다.

임실=박정우 기자

