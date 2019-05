'독립영화관' 내 이름은 꾸제트

사진 제공 = KBS '독립영화관'

You are not alone! 우리 모두는 꾸제트의 친구!

우연한 사고로 엄마와 헤어지고 퐁텐 보육원으로 보금자리를 옮기게 된 ‘꾸제트’.

각각의 비밀스러운 사연을 가진 친구들과 함께 살아가게 된 ‘꾸제트’, 티격태격 싸우기도 하지만 그래도 항상 함께 있어 주는 친구들로 인해 마음의 위로를 받게 된다.

그리고 퐁텐 교육원에 새로 온 ‘까미유’를 보고 첫눈에 반하게 되는데….

사랑받지 못했던 ‘꾸제트’, 엄마, 아빠와는 함께 할 수 없지만 ‘레이몽’ 경찰관 아저씨, 퐁텐 보육원의 자칭 대장 ‘시몽’, 신참 ‘까미유’, 그리고 다른 친구들과 추억과 우정을 쌓아가며, 하루하루 사랑을 배워나가게 된다.

방영작품 정보

- 감독 : 클로드 바라스

- 목소리 출연 : 김하영(꾸제트), 이지현(까미유), 안장혁(레이몽), 강시현(시몽), 이재현(베아), 송하림(주주베), 곽규미(알리스/원장), 이새아(아메드/로지), 박요한(폴/판사)

- 원작자 : 질 파리 Gilles Paris

- 제작국가 : 프랑스, 스위스

- 각본 : 셀린 시아마 Céline Sciamma, 게르마노 줄로Germano Zullo

- 촬영 : 다비드 투트부아 David Toutevoix

- 음악 : 소피 헝거 Sophie Hunger

- 장르키워드 : 애니메이션/드라마/어린이

- 제작프로듀서 : 마크 보니 Marc Bonny, 미셸 메르크 Michel Merkt

- 제작 : Rita Productions, Blue Spirit Animation

- 개봉 : 2017년 3월

< 내 이름은 꾸제트 > 영화제 상영 및 수상내역

제42회 안시국제애니메이션페스티벌 오픈 에어 스크리닝 (2018, 프랑스)

제31회 도쿄국제영화제 유스 (2018, 일본)

제4회 가톨릭영화제 CaFF초청장편 (2017)

제27회 자그레브국제애니메이션영화제 Mr. M상 (2017, 크로아티아)

제64회 시드니영화제 가족영화 (2017, 오스트레일리아)

제32회 산타바바라국제영화제 특별헌정작 (2017, 미국)

제21회 판타지아영화제 장편영화 (2017, 캐나다)

제19회 부천국제애니메이션페스티벌 애니투게더 (2017)

제12회 로마국제영화제 앨리스 인 더 시티 (2017, 이탈리아)

제12회 부산국제어린이청소년영화제 큰나래모음 (2017)

제33회 선댄스영화제 선댄스키즈 (2017, 미국)

제42회 세자르영화제 각색상/애니메이션상 (2017, 프랑스)

제12회 취리히영화제 심사위원상 (어린이영화) (2017, 스위스)

제54회 히혼국제영화제 Gran Angular (2016, 스페인)

제30회 씨네키드영화제 어린이영화 (2016, 네덜란드)

제57회 데살로니키국제영화제 LUX 프라이즈 (2016, 그리스)

제32회 바르샤바국제영화제 특별 상영 (2016, 폴란드)

제27회 스톡홀름영화제 파트너쉽스크리닝 (2016, 스웨덴)

제18회 부천국제애니메이션페스티벌 장편경쟁부문 (2016)

제60회 런던국제영화제 첫번째장편경쟁 (2016, 영국)

제43회 겐트영화제 갈라프리미어 및 특별행사 (2016, 벨기에)

제29회 유럽영화상 유러피안애니메이션상 (2016, 스웨덴)

제27회 싱가포르국제영화제 시네마투데이 (2016, 싱가포르)

제65회 멜버른국제영화제 관객상 (2016, 오스트레일리아)

제40회 안시국제애니메이션페스티벌 관객상/안시크리스털상 (2016, 프랑스)

제64회 산세바스티안국제영화제 Pearls (2016, 스페인)

제41회 토론토국제영화제 TIFF KIDS 부문 (2016, 캐나다)

제18회 브라티슬라바국제영화제 국제비평가협회상 (2016, 슬로바키아)

제39회 안시국제애니메이션페스티벌 Gan Foundation Support for Distribution상 (2015, 프랑스)