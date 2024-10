내셔널지오그래픽에 대한민국 대표 미식도시로 소개된 전주시 사연

전주시 제공

‘유네스코 음식창의도시’인 전주가 세계적인 미디어인 내셔널지오그래픽에 대한민국을 대표하는 미식도시로 소개됐다.

30일 전주시에 따르면 내셔널지오그래픽은 지난 20일 온라인판에 ‘Why Jeonju is the best place to eat in South Korea(전주가 한국의 최고 미식도시인 이유)’라는 제하의 기사를 통해 남부시장의 콩나물국밥, 비빔밥, 막걸리, 전통차 등 전주의 대표 음식뿐만 아니라 예향 전주의 문화·역사적 정체성을 소개했다.

전주시 제공

특히 이 기사에서는 전주비빔밥이 ‘조선 왕조의 역사와 전주의 문화적 유산이 녹아있는 요리’로, 전주는 ‘전통을 혁신하고자 하는 열정이 넘치는 요리사들이 있는 도시’이자 ‘한국인들이 찾는 미식도시’로 각각 평가됐다.

이상숙 국제협력담당관은 “연간 1500만 명이 방문하는 전주는 특히나 해외에서 한 번 방문하면 잊지 못하는 도시”라면서 “전주라는 도시브랜드를 지속적으로 세계에 알리기 위해 글로벌브랜딩 등 다각도로 노력하겠다”고 말했다.

