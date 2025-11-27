우범기 전주시장 “완주·전주 통합논의 절차는 현재 진행 중”

완주군민 연서로 시작…전주시가 일방적으로 중단할 수 없어”

우범기 전주시장이 27일 “완주·전주 통합논의 절차는 현재도 진행 중”이라고 밝혔다.

우 시장은 이날 전주시청 브리핑룸에서 기자 간담회를 열고 “완주·전주 통합 추진과 관련, 행정안전부 장관의 주민 의사 확인을 위한 주민투표 또는 의회의결 사안을 담은 권고 절차를 기다리는 상황”이라며 이같이 말했다.

우 시장이 이틀 만에 기자 간담회를 다시 연 것은 지난 25일 “민선 8기에선 쉽지 않다”라는 자신의 발언이 자칫 ‘통합 무산 논란’으로 번질 것을 염려해 진화에 나선 것으로 보인다.

우 시장은 이날 “완주·전주 통합 추진은 지난해 6월 완주군민 주민 연서에 의해 건의된 사안”이라며 “전주시가 일방적으로 통합논의를 중단할 수 없다”고 강조했다.

이어 “외연 확장을 통한 발전 전략이 필수인 전주시는 완주군과의 동반성장을 통한 전북도 내 거점도시로의 도약을 꾀하기 위해 완주와의 통합을 절실한 마음으로 추진해 왔다”면서 “그 결정이 내려질 때까지 전북도와 협력하에 대내외적으로 지속해서 노력하겠다”고 약속했다.

그는 “완주·전주 통합 추진은 민선 8기냐 9기냐의 문제가 아니라 이미 법적 절차가 진행 중인 상황”이라며 “물리적으로 필요한 기간이 아직 완전히 소멸한 것이 아니라 현재도 진행 중”이라고 거듭 밝혔다.

우 시장은 “시의원님들이 어떻게 보면 민원 현장에 더 가깝게 있다”면서 “시의회에서 지적하는 부분을 잘 받아들여서 고쳐나가야 할 부분은 고쳐나가고, 행정에서 놓치거나 빠트린 부분은 그때그때 최대한 빨리 조치하겠다”며 시의회와의 소통도 강조했다.

