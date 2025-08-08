전주시, MICE복합단지 도시개발사업 ‘첫삽’

옛 전주종합경기장서 안전기원·착공식 개최

8일 옛 전주종합경기장에서 열린 전주 MICE복합단지 도시개발사업 착공식에서 참석자들이 시삽을 하고 있다. /전주시

전주시가 MICE(회의·포상관광·컨벤션·전시)복합단지 도시개발사업의 첫 삽을 떴다.

시는 8일 옛 전주종합경기장 야구장 부지에서 전주 MICE복합단지 도시개발사업 착공식을 가졌다.

이날 착공식에는 우범기 전주시장과 전주시의회 남관우 의장·최주만 부의장·박형배 도시건설위원회 위원장 및 시의원, 시민 등 200여 명이 참석했다.

우범기 전주시장은 기념사를 통해 “전주종합경기장은 수십 년간 시민의 삶과 함께해온 도시의 심장이었고, 이제는 전주 MICE복합단지를 통해 강한 경제 전주의 새 심장으로 다시 뛰게 될 것”이라며 “이 사업이 앞으로 고용 창출과 산업 성장, 도시브랜드 가치 상승으로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

전주 MICE복합단지 도시개발사업은 전시컨벤션센터를 중심으로 문화·산업시설, 숙박 및 판매시설 등 복합시설 조성을 위해 오는 2028년까지 약 180억 원을 투입해 옛 전주종합경기장 부지(12만 1231㎡)를 정비하고, 기반시설을 조성하는 것이 핵심이다.

각 부지별 건축공사 건립을 위해 1단계 부지 조성(내부 도로 및 주차장, 수당문 등 구조물 철거)과 2단계 기반시설 설치(도로, 주차장, 녹지 등)로 나눠서 추진될 예정이다.

시는 1단계 부지 조성이 완료되면 우선 전시컨벤션센터를 비롯한 한국문화원형 콘텐츠 체험전시관 건립 공사에 착수할 계획이다. 또 AI를 활용해 첨단 디지털 문화콘텐츠를 제작하는 G-타운과 전주시립미술관도 내년에 착공한다.

이와 관련 전시컨벤션센터의 필수 지원시설인 호텔의 경우 최근 전북특별자치도와 전주시, 롯데쇼핑㈜이 투자보조금 관련 협약을 진행하면서 사업에 속도가 붙고 있으며, 판매시설인 백화점은 현재 실시설계가 추진 중이며, 향후 인허가 절차가 진행될 예정이다.

시는 MICE복합단지 개발사업을 통해 침체된 지역경제에 활력을 불어넣고, 전주의 심장부이자 새로운 랜드마크가 될 전시컨벤션센터를 기반으로 한 MICE 중심도시로 도약한다는 구상이다.

