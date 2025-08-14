“일본군 위안부 피해자분들의 존엄·용기 기억하겠습니다”

전주시 ‘기림의 날’ 평화의 소녀상에 헌화

전주시

전주시는 제80회 광복절을 하루 앞둔 14일 풍남문광장 평화의 소녀상에서 위안부 피해자의 아픔을 위로하며 추모하는 헌화 행사를 열었다.

제9회 일본군 위안부 피해자 ‘기림의 날’을 맞아 연 이날 헌화 행사는 전주 평화의소녀상건립 시민추진위원회(대표 방용승) 위원들과 전주시여성단체협의회(회장 온은아) 회원 등 시민 20여 명이 함께했다.

참석자들은 평화의 소녀상 앞에서 일제강점기 큰 고초를 겪은 일본군 위안부 피해자들의 아픔을 공감하고, 위로하기 위해 국화꽃을 헌화하고 묵념하는 시간을 가졌다.

진교훈 전주시 복지환경국장은 “오늘 행사를 통해서 일본군 위안부 피해자분들의 존엄과 용기를 기억함으로써 올바른 역사 인식의 계기와 인권의 중요성을 느낄 수 있는 뜻깊은 시간이 되었기를 바란다”고 말했다.

한편 8월 14일은 일본군 위안부 피해자인 고(故) 김학순 할머니가 1991년 자신의 피해 사실을 처음 공개 증언한 날로, 정부는 지난 2017년 12월 일본군 위안부 피해자 기림의 날을 국가 기념일로 지정했다. 이후 시는 지난 2015년 8월 건립된 전주 평화의 소녀상에서 매년 기림의 날을 기념해 헌화 행사를 진행해 왔다. 3·1절과 8·15 광복절, 수요 집회 등 주요 행사 때마다 평화의 소녀상에서 추모 행사를 열고 있다.

