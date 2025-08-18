[2025 전주세계소리축제 개막 공연 리뷰] 보이는 창극, 들리지 않는 마음

송혜진 교수

2025년 8월 13일, 제24회 전주세계소리축제의 막을 연 개막작 창극 《심청》은 국립극장과 전주세계소리축제 조직위원회가 공동 제작한 대형 프로젝트였다. 독일 만하임 국립오페라극장 상임 연출가 요나 김이 극본과 연출을 맡고, 작창은 한승석이 참여했다. (음악감독은 당초 최우정으로 알려졌으나, 최종 프로그램북에서는 그의 이름이 빠져 있었다.) 총 157명의 출연진이 무대를 채웠으며, 제작비는 10억 원 이상이 투입된 역대급 규모의 창극이었다.

이 작품은 전통 판소리 《심청가》를 바탕으로 하되, 효녀 심청이라는 상징을 벗겨내고 억압받는 사회적 약자의 목소리를 담아내려는 시도를 했다. 심청은 더 이상 아버지를 위해 인당수에 몸을 던지는 순종적 인물이 아니라, 말할 수 없는 존재들의 상징으로 재구성되었다. 무대 디자인과 영상 활용, 의상, 어린이 합창단의 도입 등은 시각적으로 신선했고, ‘보이는 창극’으로서의 완성도는 높았다. 특히 라이브 카메라를 활용해 배우의 표정을 실시간으로 스크린에 송출하는 연출은 관객의 몰입을 돕는 인상적인 장치였다. 최근 창극 무대에서 이런 효과는 처음 사용된 것으로 보이며, 영상의 역할이 극의 흐름을 방해하지 않았고, 특히 심청이 극장 밖으로 빠져나가는 장면 영상은 위트가 있어 좋았다.

무대는 시각적으로 풍성했지만, 청각적으로는 아쉬움이 컸다. 창극의 모태인 판소리는 본래 눈물 속에 웃음이 있고, 웃음 속엔 풍자가 있으며, 줄거리와 상관없는 소재까지 음악화하여 사실과 상상이 뒤섞인 소리예술로 승화된다. 청중들은 이야기의 비상식이나 사실성 여부를 따지기보다, 소리꾼의 창 너머에 담긴 의미망을 헤아리며 예술미에 감동한다. 그러나 이번 공연에서는 그런 판소리의 본질적 미학을 찾아보기 어려웠다.

배우들의 절창은 기술적으로 훌륭했지만, 그 소리가 청중의 마음까지 와닿지 않았다. 소리의 기승전결과 극적 맥락은 희미했고, 지나치게 단순화된 제창과 반주단의 연주는 감정의 흐름을 따라가지 못했다. 새롭게 짜 넣은 타악 구성조차 밋밋하여 전체적으로 늘어질 수밖에 없는 공허한 구조만 드러냈다. 음악이 이렇게까지 양보되어야 할 이유가 있었을까? 이것이 연출가의 어떤 의도에 따른 것이었다면, 그 의도는 청중에게 충분히 전달되었어야 하지 않을까?

서사의 해석 역시 뼈아프게 공감되는 이야기였지만, 그것이 새롭다고 말하기는 어렵다. 심청을 사회적 약자로 재구성하는 시도는 이미 최인훈의 희곡 《달아 달아 밝은 달아》(1978), 황석영의 장면소설 《심청, 연꽃의 길》(2002), 젊은 소리꾼 권송희의 《인당수》에서도 선보인 바 있다. 그러므로 이번 작품의 서사 변화에 놀라고 찬사를 보내라 한다면, 그 요청에 쉽게 동의하기는 어렵겠다.

이 지점에서 오늘, 우리가 창극을 보는 마음을 헤아려보지 않을 수 없다. 1인창의 ‘소리’만으로 자유롭게 해석해 오던 심청 이야기를, 풍성해진 청각 요소들과 눈으로 보여지는 시각장치를 동반하여 ‘이렇게 봐주세요’라는 권유를 받았을 때, 그 ‘친절함’이 마냥 반갑지만은 않았다. 그러나 음악적 감동이 충분히 뒷받침된다면, 우리는 그런 변화에도 환호하고 응원해왔다.

문제는 이번 공연이 ‘이렇게 보고 들으셔야 해요’라고 말하면서, 반복되는 서사에 음악이 뒷전으로 밀려난 듯한 인상을 주었다는 점이다. 공연을 보고 난 뒤 뒷맛이 씁쓸했던 청중들이 있다면, 그것은 연출자의 서사 해석 때문이 아니라 음악적으로 충족되지 못했기 때문일 것이다.

이번에 전주소리축제 운영위원회와 국립극장이 공동으로 이 작품을 제작한 목적에는 백번 공감한다. 창극의 외연을 넓히고 시대와 호흡하려는 시도는 분명 의미 있다. 그러나 그 과정에서 창극의 정서적 기반과 음악성의 본질을 놓치는 일은 없어야 한다.

“지금의 이야기를 들려주셨다지만, 그 감정은 왜 우리의 가슴까지 와닿지 않았을까요?”

창극 《심청》을 향한 이런 질문에, 음악극으로서 충분한 ‘창극’으로 답해주기를 기대한다

송혜진(음악평론가, 숙명여대 교수)

