삶의 궤적을 시로 담다⋯송하진 시집 ’모란 속을 걷다‘

자연과의 교감, 무욕과 성찰, 자유로운 삶의 태도를 시적 언어로 담아내

목민관으로서 경험과 시민과의 소통 철학이 소박하고 담백한 서정으로 채워

모란 속을 걷다 표지/사진=교보문고

“청명한 어느 봄날/ 나는 천천히 모란에게로 다가갔다/ 모란 앞에 서서 모란이 눈치채지 못하게/ 찬찬히 모란의 얼굴 표정을 살폈다. 안심한 모란의 문을 조심스럽게 열고/ 나는 두려운 눈으로 모란의 속을 들여다보았다/(중략) 모란을 만나 모란의 깊은 속을 걸으며/ 나는 드디어 모란에 대한 무명으로부터/ 벗어나기 시작한 것일까/ 모란이 살며시 팔을 뻗어 나를 껴안았다/ 나는 모란의 품에 안겨 하마터면 눈물을 흘릴 뻔했다/ ”이제야 나는 당신을 조금씩 알 것 같아요.“(시 ‘모란 속을 걷다’ 부분)

꽃잎이 흩날리는 길을 따라 걷듯, 시인은 또 한 권의 시집으로 독자 곁에 다가왔다. 민선 전주시장과 전라북도지사를 역임하며 오랜 세월 공직에 몸담았던 송하진 시인이 세 번째 시집 <모란 속을 걷다>(인문학사)를 내놓았다. 지난 시집 <모악에 머물다>, <느티나무는 힘이 세다>에 이어 펴낸 이번 작품집은 자연과 삶에 대한 성찰을 담백한 언어로 길어 올린다.

송 시인의 시는 늘 움직인다. 한곳에 머무르기보다 바람처럼 종횡무진 시공간을 주유하며, 구름처럼 유유자적 산하를 유랑한다. 그러나 그 방랑은 목적 없는 배회가 아니라, 만나는 모든 사물과 눈을 맞추고 소박한 애정을 투사하는 순례다. 세계의 모든 존재와 더불어 살아가고자 하는 자각이 그의 시적 태도의 바탕에 자리한다.

이번 시집 역시 기행 시의 면모를 보이지만, 단순한 여행의 감흥에 머물지 않는다. 자연 속 사물과의 소통을 통해 삶의 가치관과 세계관을 드러내는 데 집중한다. 유교의 근검 실천, 불교의 연기 사상, 도교와 노장의 자유정신 등 동양사상의 전통을 품으면서도, 삶의 이정표를 무욕·자유·성실이라는 원리에서 찾는다. 그래서 그의 시는 낭만주의적이면서도 순수 서정시의 성격을 함께 지닌다.

출간을 맞아 만난 송 시인은 시의 사회적 기능을 거듭 강조했다. 그는 “정치를 하면서 무엇이든 방향성이 있어야 한다는 걸 깨달았다. 시 역시 세상을 평화롭게 만드는 데 기여해야 한다”고 말했다. 이어 “서체 운동을 한 것도 한글이 주인 되는 글쓰기를 실현하기 위함이었다. 시도 개인적 위안에 머물지 않고 사회적 역할을 해야 한다”고 덧붙였다.

“이 풍진 세상/ 사는 일이/ 참 어렵네요/가는 일도/ 오는 일도/ 오다가다 멈추는 일도/ 모두 다 어렵네요/ 어느 때인가/ 누군가 나를/ 오라, 가라, 멈추라 했으면 좋겠어요/ 신호등이 되어주세요”(시 ‘신호들이 되어 주세요’ 중 발췌)

그래서 그의 시는 의도적으로 쉽고 단순한 언어를 선택한다. 송 시인은 “독자가 이해하지 못하는 난해한 시는 오히려 위선일 수 있다. 차라리 누구나 읽고 공감할 수 있는 시가 사회적 역할을 한다고 믿는다”고 밝혔다. 그는 “아이의 말처럼 단순하지만 오래 남는 언어, 따뜻하고 포근한 언어로 세상과 소통하고 싶다”는 소망도 전했다.

정치인으로 기억되던 그가, 다시 시인으로서 독자 앞에 서 있다. <모란 속을 걷다>는 한 사람의 인생 궤적이자 자연과 인간, 그리고 더불어 사는 세계를 향한 조용한 노래다. 모란 꽃잎처럼 겸허히, 그러나 묵직한 울림으로 독자들의 마음을 두드린다.

