전북 교원 및 직원 임명장 수여…교(원)장 승진 40명 등 총 172명
UPDATE 2025-08-20 19:13 (Wed)
전북 교원 및 직원 임명장 수여…교(원)장 승진 40명 등 총 172명

이강모 웹승인 2025-08-20 18:52 수정 2025-08-20 18:52

전북특별자치도교육청은 20일 2층 강당에서 9월 1일자 유‧초․중등 교(원)장, 교(원)감, 교육전문직원에 대한 임명장 수여식을 개최했다./전북교육청 제공

임명장 수여 대상은 전주교육지원청 교육장 등 기관장 7명을 비롯해 유․초․중등 교(원)장 54명, 교(원)감 67명, 교육전문직원 51명 등 총 172명이다. 

유정기 교육감 권한대행은 임명장을 수여한 후 새로운 학교와 기관에서 힘찬 출발을 시작하게 될 교(원)장과 교(원)감, 교육전문직원에게 축하 인사를 전했다.

유 권한대행은 “임명장을 받은 여러분들이 전북교육의 새로운 도약을 이끌어 나갈 것으로 기대한다”며 “학력신장과 교권보호 등 전북교육이 추구하는 핵심가치들이 현장에서 실현될 수 있도록 교육구성원 모두를 위해 아낌없는 노력과 헌신을 당부한다”고 말했다. 

 

#전북교육청 임명장 수여
이강모 kangmo@jjan.kr
