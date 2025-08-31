[2025 대한민국 문학인 어울림 한마당] 문학의 뿌리와 울림 되새기다...'대한민국 문학인 어울림 한마당' 부안서 열려

신석정 시인 서거 51주기 추모기념, 유가족과 문인 등 300명 참석

한국문인협회 주최, 추모음악제·문학팸투어 통해 시 정신 기려

지난달 29일 부안군 모항 해나루 가족호텔에서 열린 '2025 대한민국 문학인 어울림 한마당'에서 윤석정 신석정기념사업회 이사장과 김호운 한국문인협회 이사장, 권익현 부안군수 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 조현욱 기자

2025 대한민국 문학인 어울림 한마당이 지난달 29일부터 30일까지 부안군 일원에서 열렸다.

'대한민국 문학인 어울림 한마당'은 한국문인협회가 전국을 순회하며 지역 출신 문인 가운데 한국문학을 빛낸 이들을 선정해 문학세계를 조명하는 행사이다. 올해는 한국 서정시의 거목이자 부조리한 세상과 타협하지 않았던 신석정 시인의 서거 51주기 추모 기념으로 마련됐다.

이틀 간 전국 각지에서 찾아온 문학인들로 성황을 이룬 이번 행사는 신석정 시인의 문학세계를 조명하는 석정시 세미나와 한국문학심포지엄, 석정시 콜로퀴엄(자유롭게 의견을 조율해 나가는 토론)을 비롯해 추모음악제와 문화행사, 문학팸투어 등으로 진행됐다.

행사 첫째날인 29일 부안 모항 해나루 가족호텔에서 열린 기념식에는 윤석정 신석정기념사업회 이사장과 김호운 한국문인협회 이사장, 김남곤·문효치 한국문인협회 고문, 권익현 부안군수, 김정기 전북도의원 등이 참석했다.

또한 올해 석정시문학상 수상자인 소재호 시인과 정군수 전 석정문학관장, 김영 석정문학회장, 김현조 전주문인협회장, 이형구 전북시인협회장 등 300여명이 함께 했다. 특히 이날 기념식에 신석정 시인의 넷째 아들 신광만 씨와 장조카 신조영 씨 등 유가족 10여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

신석정 시인의 넷째 아들인 신광만 씨는 “유족인 저도 매우 감격스러운 행사”라며 “한국문인협회 김호운 이사장과 회원들을 환영한다. 성대한 행사를 위해 물심양면으로 애쓰신 윤석정 이사장과 김관영 도지사, 권인혁 부안군수 등에게 감사한 마음을 전한다”고 말했다.

한국문인협회는 감사의 마음을 담아 신석정기념사업회 윤석정 이사장에게 감사패를 전달했다. 김호운 이사장은 바다문학상을 제정하고, 신석정 시인의 문학적 발자취를 남기고자 노력해 온 공로에 대한 감사의 마음을 담아 감사패를 수여하게 됐다고 설명했다.

기념식 이후 신석정 시인의 작품세계를 되새기는 한국문학심포지엄과 석정시 콜로퀴엄 등이 이어졌다. 심포지엄에서는 시인의 문학 업적과 지역 문학의 의의를 되짚으며 문학의 사회적 역할과 미래적 가치에 대한 논의가 이뤄졌다. 첫날 행사의 대미는 ‘추모음악제’가 장식했다. 무대에는 김태연, 최성수, 적우 등이 올라 공연을 펼쳤다.

둘째 날인 30일에는 참여 문인들이 함께 신석정 시인의 묘소를 참배하고, 석정문학관과 청자박물관 등을 둘러봤다. 전국 각지에서 모인 문인들은 이틀 동안 신석정 시인의 문학 세계를 깊이 들여다보며 지역 문학의 다양성과 확장성을 확인했다.

윤석정 이사장은 “전국의 문인들을 한 자리에 모실 수 있게 되어 큰 영광이다. 신석정 시인 서거 51주기를 맞이하여 우리 모두가 그 분의 시 정신을 기리는 것 또한 매우 뜻깊다”며 “행사 개최를 위해 노력해 준 모든 분들에게 진심으로 감사하다"고 말했다.

