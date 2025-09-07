전라선 익산~전주 열차 운행 중지⋯"현재 철도 시설물 점검 중"

Trend news
7일 정오께 열차 운행 재개 전망⋯"펌프기 동원해 조치 중"
전북 지역에 최대 290mm의 장대비가 쏟아지면서 전라선 익산-전주 구간 열차 운행이 전면 중단됐다.
코레일은 7일 오전 6시 25분께 안전안내문자를 통해 "집중호우에 따른 선로 침수로 전라선(익산-전주) 열차운행이 중지된다. 타 교통 이용수단 이용을 부탁드린다"고 알렸다.
용산역에서 익산역까지 구간은 문제 없으나, 동산역과 전주역 사이의 선로가 침수된 것으로 알려졌다.
코레일은 현재 펌프기 등을 동원해 물을 빼고 있다. 이날 정오는 돼야 열차 운행을 재개할 수 있을 것으로 보고 있다.
코레일 관계자는 "현재 철도 시설물을 점검 중이며 이상 유무 확인 후 운행을 재개하겠다"고 말했다.
