삭감됐던 영화 예산 부활…지역 영화계, 생태계 회복 관건은 체계적 지원

문체부 내년 영화분야 예산 669억 80% 증가…'역대 최대 지원'

영화 기획 개발 지원액 80억, 중예산 영화제작 예산 200억 강화

하지만 지역 영화계 구체성 부족해 실효성 면에서 회의적 시각

지역 영화 생태계 회복 위해 ‘지역영화문화진흥소위원회’ 등 기구 필요

윤석열 정부에서 대폭 삭감됐던 영화 분야 예산이 회복되면서 영화산업 전반에 기대감이 높아지고 있다. 다만 지역 영화계에서는 예산 사용 구체성이 부족해 실효성 면에서 회의적이라는 시각도 나온다.

최근 문체부가 발표한 내년 영화 분야 정부 예산은 올해보다 669억 원(80.8%) 늘어난 1498억 원으로 확정됐다. 코로나19 팬데믹 긴급지원이 편성됐던 2022년을 제외하고 역대 최대 규모로, 침체기에 빠진 영화계에 활기를 불어넣겠다는 취지로 분석된다.

세부적으로 보면 영화기획개발 지원액을 지난해 대비 33억 증액한 80억 원으로 확대했다. 2023년까지 이어왔던 차기작 기획개발비 지원 예산(17억)도 별도로 편성했다. 중예산(제작비 20억~80억 규모) 영화제작 지원 예산은 올해 100억 원에서 200억 원으로 강화했다. 독립‧예술영화 상영 지원사업도 신설해 18억 원을 지원한다.

영화 투자의 마중물 격인 모태펀드 영화계정에는 올해보다 두 배 늘어난 700억 원을 출자해 총 1400억 원 규모의 펀드를 조성한다. 이를 통해 영화 투자 활성화를 위한 기반을 강화하겠다는 방침이다.

하지만 예산 증액에 대한 지역 영화인들의 시각은 엇갈린다. 정부에서 영화계 회복을 위한 역대급 예산을 편성했지만 실제 지역 영화 생태계 회복으로 이어질 가능성은 희박하기 때문이다. 윤석열 정부에서 없앤 △지역 영화 문화 활성화 지원 사업(8억 원) △지역 영화 기획개발 및 제작 지원 사업(4억 원) 등 실제 지역에 도움이 됐던 사업들은 되살아나지 못한 상태다.

해당 사업을 통해 지역 영화 단체는 영화인 육성‧교육 프로그램 운영, 지역영화 배급 추진 등 지역 실정에 맞는 사업을 시행해왔다. 하지만 2018년 시작된 사업은 명확한 근거와 대안이 제시되지 않은 채 정부의 일방적인 결정으로 시작 5년 만에 폐지됐다. 게다가 해마다 예산이 지원됐던 국내‧국제영화제에 대한 명확한 지원 기준도 정해지지 않았다.

이에 지역 영화인들은 예산 발표는 증가한 숫자들만 알려줄 뿐, 실제로 예산 활용 방안 등 구체적인 지침이 필요하다고 입을 모은다.

무주산골영화제 조지훈 프로그래머는 8일 전북일보와의 통화에서 “예산이 전체적으로 늘었다는 발표만 있을 뿐 새로운 지원 제도나 기준 등은 마련되지 않은 상태”라며 “예산 증액으로 지역 영화 생태계가 회복될 것이라는 전망은 추측일 뿐”이라고 짚었다.

그러면서 “영화진흥위원회에서 진행했던 지역영화 예산이 별도로 마련되어 있는데, 부활하지 않은 것으로 알고 있다”며 “예산 증액은 단기적인 계획에 불과하기 때문에 장기적 계획이 마련돼야 한다”고 강조했다.

무엇보다 예산을 운영하고 사업을 수행하는 영화진흥위원회 등 관련 기관에서 적극적인 움직임이 필요하다고 지적한다. 지역 영화 생태계 조성을 위해 영진위에서 운영했던 지역영화문화진흥소위원회가 갑자기 중단되면서 지원 사업들이 지자체에서 ‘알아서’ 운영되고 있어서다. 지역 영화인들은 체계적인 지원 시스템이 구축돼야 진정한 영화 생태계 구축이 가능하다고 설명한다.

도킹텍프로젝트협동조합 김형준 이사장은 “예산 편성이 되더라도 지역으로 내려오는 시간은 상당히 걸릴 것”이라며 “요즘은 지역영화산업을 따로 부흥시킨다는 개념이 많이 사라졌다. 영진위에서 운영한 지역영화소위원회와 같은 기구가 마련돼야 지역 저예산·독립영화 제작시스템이 원활해질 것”이라고 말했다.

