선비의 절개와 철학이 깃든 한시의 궤적을 되짚다

“기록은 역사가 되고, 역사는 문화가 되며 문화는 곧 국력이 된다. 선대의 유업과 자취를 정리하는 일 또한 이와 다를 바 없음에도 이를 미루고 게을리 한 탓에 선생께서 타계하신지 반세기가 훌쩍 지나서야 유고를 세상에 내놓게 되었으니 만시지탄이 아닐 수 없다.”

포암(圃巖) 이종엽 선생의 손자이자 전북대 명예교수 이상찬은 자신이 엮은 포암산인 문집 <어찌하여 밤벌레 소리 이리도 시끄러운가>(지운북스)에 이렇게 썼다. 30년 전부터 문집 출간을 준비해 온 그는 선생의 한시 130편을 엮으면서 두 가지 깨달음을 얻었다.

시대는 변했고 읽히지 않는 책은 서가에 박제된 자료에 불과하다는 것. 그리고 한문 해독이 어려운 독자도 한시에 가까이 다가설 수 있도록 음을 달고, 어휘 풀이를 하여 문턱을 낮춰야 한다는 것이었다.

특히 선대의 유업을 정리하고 유고를 세상에 내놓는 일은 후손으로서 마땅히 해야 할 책무이자 도리라고 생각했다. 자신의 조부이기 전에 역사의 파고 속에서도 꺼지지 않은 학문의 등불인 스승의 가르침을 널리 알리는 게 마땅하기 때문이었다.

포암산인 이종엽 선생.

선생이 남긴 포암산인 사고는 상‧하권으로 되어 있다. 이 가운데 이상찬 교수는 상권을 국역하여 하나로 묶었다. 책에는 오언‧칠언절구, 사율, 배율 등 다양한 형식이 고루 담겨 있다. 자경과 기행, 헌작과 추모, 역사와 애국, 충절과 의리, 효, 선조 추모 등 전통의 가치관과 철학도 고스란히 녹아 있어 깊은 학문과 철학 세계도 엿볼 수 있다.

동시대 문인들과의 교유가 담긴 시편들도 수록돼 학문과 덕성을 키우며 인격적 완성을 위해 노력해 온 선비정신의 진수를 느낄 수 있다. 아직 출간하지 않은 포암산인 사고 하권에는 태극도설과 운림정사 문답, 서간문, 선대의 해앙 등 선생의 학문적 역사를 사유할 수 있는 자료들이 실려 있다. 책을 엮은 이상찬 교수는 선비의 절개와 철학이 깃든 한시의 궤적을 되짚고, 선생의 정신을 복원하는 마음으로 육필원고 일부를 부록에 실었다.

이상찬 전북대 명예교수는 전북대에서 교수로 후학을 양성하면서 예술문화연구소장과 예술대학장을 역임했다. 대한민국미술대전을 비롯해 전국단위 공모전에서 운영위원장과 심사위원장 등으로 활동했다. 대한민국 홍조근정훈장을 수훈했다.

