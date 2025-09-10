'500년 호남 땅의 유일한 왕비'…제2회 정순왕후 추모제 13일 정읍서 연다

제2회 정순왕후 추모제·동진강시민음악회 13일 오후 4시30분

정읍 칠보면 정순왕후 태생지·송현섭공원 특설무대서 열려

제1회 정순왕후 추모제 행사 모습/사진=칠보면주민자치위·송암문화재단 제공

단종의 비(妃)인 정순왕후의 파란만장한 생애를 기리는 행사가 정읍에서 열린다.

정읍시 칠보면 주민자치위원회와 송암문화재단은 오는 13일 오후 4시 30분 정순왕후 태생지(정읍시 칠보면 시산리 740)와 송현섭공원 특설무대에서 제2회 정순왕후 추모제와 동진강시민음악회를 개최한다고 10일 밝혔다.

정읍 칠보에서 태어난 정순왕후 송씨는 조선 왕실로 입궁하였으나 단종의 폐위와 사사라는 비극을 겪어야 했다.

역사의 거센 소용돌이 속에서도 왕비로서 남편의 곁을 지키며 연명했고, 82세까지 살아 조선 왕조사에 이름을 남겼다.

500년 호남 땅에서 태어난 유일한 왕비라는 점에서 그녀의 생애는 지역사와 조선사 모두에서 특별한 의미를 지닌다.

이번 추모제 행사에서는 정순왕후의 삶을 기리는 창무극 '정순왕후'와 정읍시립농악단 길놀이·버나놀이 등의 공연이 준비됐다.

주민들이 직접 참여하는 '동진강시민음악회'는 송현섭공원 특설무대에서 진행된다. 음악회에서는 노래자랑과 경품추첨, 지역 농산물 나눔이 이어진다. 이날 행사에 참여하는 시민들에게는 무료 식사도 제공될 예정이다.

제1회 정순왕후 추모제 행사 모습/사진=칠보면주민자치위·송암문화재단 제공

정순왕후의 고향 칠보면은 유네스코 세계문화유산인 무성서원을 비롯해 사찰과 누각, 서원, 불상 등 문화유산이 풍부한 지역이다.

이번 행사는 단순한 제례를 넘어 지역의 역사와 문화를 체험하고 주민이 함께 어울리는 축제로 마련됐다.

송암문화재단 송기도 고문은 “지난해에 이어 올해도 행사를 이어갈 수 있게 돼 의미가 깊다”며 “지역 주민의 성원과 관심이 정순왕후의 삶을 더 많은 이들과 공유하는 힘이 될 것”이라고 말했다.

칠보면 주민자치위원회 관계자는 “우리 고장의 정체성과 자긍심을 되새기고 이웃과 함께하는 축제의 장"이라며 "앞으로도 지역 문화유산의 가치를 널리 알리고, 주민 화합을 이루는 소중한 시간이 이어졌으면 좋겠다"고 전했다.

