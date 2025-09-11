전북출신 최철호 소장, '한강 물길 따라 걷는 경기옛길' 출간

한강 물길이 품은 경기의 시간과 얼굴

최철호 소장의 신간 '한강물길 따라 걷는 경기옛길' 표지.

한양도성 전문가인 전북 남원 출신 최철호 성곽길역사문화연구소 소장이 한강을 중심으로 펼쳐진 역사와 삶의 흔적을 담은 신간 '한강물길 따라 걷는 경기옛길'(아임스토리·240쪽)을 펴냈다.

최 소장은 그동안 '한양도성 따라 걷는 서울기행', '한양도성 성곽길 시간여행' 등을 통해 성곽과 도성, 옛길을 직접 답사하며 연구 성과를 대중과 나눠왔다.

이번 신작은 서울의 젖줄이자 심장인 한강과 그 지류를 따라 형성된 경기의 마을과 나루, 바다로 이어지는 길을 발로 걸어 기록한 인문 기행서다.

책은 양근에서 출발해 남양주 두물머리, 광주 남한산성, 성남 옛길, 하남 강변 마을, 노량진을 거쳐 양천과 파주, 고양, 강화·교동도에 이르기까지 한강 물길을 따라 이어진 여정을 담았다.

정약용과 겸재 정선이 바라본 풍경을 비롯해 조선시대 임진왜란 행주대첩, 남한산성 수비, 노량진과 김포·강화로 이어지는 수운의 풍경 등 역사적 사건과 공간들이 생생히 담겼다.

'한강물길 따라 걷는 경기옛길'은 강과 길이 만들어낸 마을과 공동체, 그리고 분단의 경계에 선 한강의 미래까지 담아내며, 한강을 따라 걷는 또 하나의 역사와 문화 체험 길잡이가 되고 있다.

최 소장은 “강을 따라 걷는다는 것은 시간을 따라 걷는 일”이라며 “책장을 덮고 나면 한강 변 어디를 걷더라도 발아래 깔린 수백 년의 시간을 느끼게 될 것”이라고 말했다.

저자는 현재 성곽길역사문화연구소 소장을 비롯해 서울용산학연구센터 이사, 양천문화재단 수석비상임이사로 활동 중이며, 다양한 강연과 칼럼을 통해 성곽과 도성의 역사문화를 대중에게 알리고 있다.

