백제시대 학자, 왕인 생애 다룬 그림책 '별을 찾는 아이'

김진 아동문학가, 오치근 그림작가 협업해 출간

일본에 백제의 기술과 공예 등 선진문물을 전파한 '왕인' 조명

김진·오치근 그림책 '별을 찾는 아이' 표지/사진=책마을해리 제공

아스카문화를 꽃피운 백제시대 학자 '왕인 박사'의 생애를 어린이의 눈높이로 풀어쓴 그림책 <별을 찾는 아이>(책마을해리)가 출간됐다. 김진 아동문학가와 오치근 그림 작가가 합심해 펴낸 이번 책은 일본에 천자문과 논어를 가지고 가 일본 문화에 일대 혁신을 일으킨 ‘왕인’이라는 인물을 조명한다. 영암이라는 작은 도시에는 왕인과 이어진 ‘왕인박사 사당’과 ‘유허비’ 같은 유적들이 남아 있다.

책의 화자는 ‘온이’라는 아이다. 아빠와 별똥별을 보러 간 주인공 온이는 왕인박사 채굴에서 영감을 받아 자신만의 별에 왕인이라는 이름을 붙이겠다고 다짐한다. 순수한 어린이의 눈높이로 풀어낸 책은 역사와 우주, 꿈을 연결해 진한 울림을 전달한다. 특히 왕인박사의 가르침과 영암의 역사를 상상력 자극하는 그림들과 함께 엮어내 풍성한 재미를 선사한다.

본문/사진=책마을해리 제공

2006년 조선일보 신춘문예로 등단한 김진 작가는 2013년 <강물로 거슬러 오른 고래 한 마리>로 제3회 열린아동문학상을 수상했다. <럭키 파트라슈> <노래하는 여전사 윤희순> <범내려온다> <세종대왕을 찾아라> <이순신을 찾아라> 등을 출간했다. 특히 <세종대왕을 찾아라>는 2학년 2학기 초등 인물 교과서에 수록됐다.

그림을 그린 오치근 작가는 섬진강 지리산이 빚은 구례 작은 마을에서 그림책을 만들고 있다. 그동안 그린 책으로는<오징어와 검복> <집게네 네 형제> <개구리네 한솥밥> <평화의 돌> <해치> <흑등고래, 생명 무늬로 피어요> <나는 기다려요> 등이 있다. 쓰고 그린 책으로는 <아빠랑 은별이랑 섬진강 그림여행> <아빠랑 은별이랑 지리산 그림여행>, 가족이 함께한 <초록비 내리는 여행> <언제 어디서나 자연미술놀이> 등이다.

