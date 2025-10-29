전주세계소리축제 이왕준 조직위원장 "연임 않겠다"…후임 선정 본격화

이왕준 조직위원장, 김희선 집행위원장 임기 12월 31일까지

지난 27일 전북도에 '임기 종료' 내용 담은 공문 발송하고 후속조치 요청

전북도와 축제 조직위 곧바로 후보자 추천 절차 착수 예정

예술계 "조직위원장 체제를 '예술감독' 형태로 전환해야 한다" 주장 제기

공문 캡쳐본/사진=전주세계소리축제 조직위 제공

전주세계소리축제 이왕준 조직위원장이 연임 포기 의사를 공식적으로 밝히면서 차기 조직위원장 선임 절차가 본격화할 전망이다.

이왕준 조직위원장은 29일 전북일보와의 통화에서 “새로운 리더십이 필요한 시점”이라며 임기 종료 후 김희선 집행위원장과 함께 자리에서 물러나겠다고 설명했다.

전북도와 전주세계소리축제에 따르면 이왕준 조직위원장과 김희선 집행위원장은 지난 27일 전북도에 ‘일신상의 사정으로 금년 말일부로 임기를 마치고자 한다’며 관련 내용 승인과 후속조치를 요청하는 공문을 발송한 것으로 확인됐다.

현 집행부의 임기는 오는 12월 말까지로 조직위는 곧바로 차기 조직위원장 후보자 추천 절차에 착수할 예정이다. 후보자로 선정되면 전주세계소리축제 위원 총회를 거쳐 선출을 확정짓게 된다. 집행위원장은 조직위원장이 총회의 승인을 받아 위촉한다.

이왕준 조직위원장과 김희선 집행위원장의 연임 포기 배경에는 조직위의 독립성 결여와 불필요한 행정 절차에 대한 회의감이 복합적으로 작용했던 것으로 파악된다. 또한 교수인 김희선 집행위원장이 올해 안식년을 마치고 내년에 학교로 복귀해 축제를 이끌 수 없다는 판단을 한 것으로 전해진다.

이 위원장은 “(연임 포기에 대한 이유를) 지금 당장 말하기는 어렵다”며 “내년부터 개인 업무가 있어 소리축제까지 맡기는 어렵겠다고 판단했다”고 말했다. 그러면서 “축제 준비를 위해 후임자 선임 절차가 빨리 이뤄졌으면 좋겠다”고 덧붙였다.

지역 예술계 안팎에서는 이번 기회에 조직위원장 체제를 ‘예술감독’ 형태로 전환해야 한다는 목소리도 나온다. 전주세계소리축제가 한국 전통음악을 세계에 알리는 축제인 만큼, 예술성과 기획력을 겸비한 인물을 선임해 기획·운영·행정까지 모든 업무를 총괄할 수 있도록 역할을 확장해야 한다는 것이다.

도내 한 예술인은 “축제 2대 조직위원장인 안숙선 명창처럼 오랫동안 예술을 업으로 하셨던 분들이 ‘예술감독’이 되는 것도 하나의 방법”이라며 “외부에서는 서울 유명한 음악감독을 데려와야 한다는 의견도 나왔다. 축제에 적합한 인물이 선임됐으면 한다”라고 제언했다.

전북도와 조직위원회는 이른 시일 내 차기 체제 구성을 마무리해 내년 축제 준비에 차질 없도록 하겠다는 방침이다.

