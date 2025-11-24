익산시, 전국 최고 수준 공공승마장 조성 추진

Trend news
총사업비 40억 원 투입해 전국 대회 유치 가능하도록 확장 체험·교육·대회·관광 결합한 말산업 복합문화공간으로 발전
익산시가 전국 최고 수준의 공공승마장 조성을 추진한다.
24일 시에 따르면, 시는 전북특별자치도가 주관한 2026년 체육진흥시설 지원사업 공모에 선정돼 공공승마장을 확장한다.
도비 포함 총사업비 40억 원이 투입되는 이 사업은 전국 규모 승마대회 유치가 가능한 경기용 마사 218칸 및 수장대 9칸 신설이 핵심이다.
내년에 착공해 2027년 준공을 목표로 진행되며, 시는 이를 통해 경기 운영의 효율성과 말 관리 안정성을 크게 높이고 전문 승마인부터 생활체육인까지 모두가 활용할 수 있는 전국 최고 수준의 공공승마장을 조성한다는 방침이다.
아울러 XR말산업체험관, 포니랜드 등 공공승마장 주변 체험시설과 연계해 체험·교육·대회·관광을 결합한 말산업 복합문화공간으로 발전시키는 방안도 함께 추진한다.
시 관계자는 “이번 사업은 익산 공공승마장이 전국 승마대회의 중심지로 도약하는 계기가 될 것”이라며 “시민들이 안전하고 쾌적한 환경에서 승마를 즐길 수 있도록 기반시설 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.
익산=송승욱 기자
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글