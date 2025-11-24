군산경찰•세아베스틸, 범죄피해자·취약계층 지원

군산경찰서는 24일 세아베스틸과 범죄피해자 및 취약계층을 돕기 위한 지원금 기탁식을 가졌다./사진제공=세아베스틸

군산경찰서(서장 김현익)는 24일 세아베스틸과 범죄피해자 및 취약계층을 돕기 위한 지원금 기탁식을 가졌다.

이날 행사에는 김현익 서장 및 김동혁 세아베스틸 지원본부장, 이은영 전북사회복지공동모금회 사무처장 등 관계자들이 참석했다.

이날 세아베스틸은 1000만원을 지정 기탁해 범죄피해 가정 및 취약계층 대상으로 맞춤형 지원이 이뤄질 수 있도록 했다.

세아베스틸은 2023년도를 시작으로 범죄피해자 및 취약계층 지원을 위해 매년 1000만원씩을 지정 기탁해 오고 있다.

특히 군산경찰서에서 가정폭력·아동학대·스토킹 등 범죄피해자 및 취약계층을 발굴하면 전북사회복지공동모금회를 통해 30가정을 대상으로 한 가정당 100만원씩 총 3000만원의 지원금을 지급해온 바 있다.

김동혁 지원본부장은 “직원들의 희망 모금과 급여 끝전을 모아 우리 지역 시민들에게 다시 되돌려 줄 수 있어 더욱 뜻깊고, 나아가 군산경찰서와 함께 범죄 피해자들의 피해 회복을 도울 수 있어 기쁘게 생각한다”고 말했다.

김현익 경찰서장은 “ 범죄 피해자들에게는 가해자에 대한 처벌도 중요하지만 그보다 더 필요한 것은 피해자가 하루빨리 일상으로 돌아올 수 있도록 돕는 것"이라며 "군산경찰서도 지역사회와 함께 범죄 피해자 보호·지원에 최선을 다할 것”이라고 전했다. ​

군산=이환규 기자

