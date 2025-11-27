이전기사
李대통령 명의 허위 담화 온라인 유포…대통령실 "심각한 범죄"
UPDATE 2025-11-27 18:27 (Thu)
李대통령 명의 허위 담화 온라인 유포…대통령실 "심각한 범죄"

연합 웹승인 2025-11-27 17:36 수정 2025-11-27 17:36

Second alt text
이재명 대통령이 27일 서울 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령 명의의 허위 담화문이 온라인에 유포돼 대통령실이 대응에 나섰다.

대통령실은 27일 공지를 통해 "해당 담화문을 발표한 사실이 없으며, 담화문의 내용은 명백한 허위"라고 밝혔다.

이어 "대통령 명의를 도용한 허위 조작 정보의 유포는 매우 심각한 범죄에 해당한다"고 지적했다.

또 "대통령실은 허위 조작 정보의 생산·유포 행위에 단호한 입장을 취해왔다"며 "이번 허위 담화문 유포 행위에 대해서도 강력한 법적 대응을 하겠다"고 했다.

이날 일부 온라인 커뮤니티 등에는 이 대통령이 현 한국 경제를 '외환위기 국면'이라고 규정하며 해외주식 양도소득세율 40%로 상향, 연 1%의 해외주식 보유세 신설 등을 시행한다는 내용의 담화문이 '받은 글' 형식으로 돌았다.

