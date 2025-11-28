“전북 금융도시, 환상 아닌 전북의 유일한 희망”

전북펀드7조포럼 정책연구소, 현실적 고민 담은 정책연구 보고서 발간 전북도 소유 오픈카지노 등 금융 역량 기반 자기선택권 확보 방안 제시

김성수 전북펀드7조포럼 정책연구소장

전북이 스스로 ‘금융 역량’을 갖춰, 이를 토대로 미래를 설계해 대응해 나가야 한다는 주장이 제기돼 주목된다.

부실한 산업 기반과 갈수록 심화되는 청년 유출, 일회성 국가 투자, 부족한 지역경제 성장동력 등 직면한 한계를 뛰어넘기 위해서는 전북이 직접 자본을 만드는 금융도시로 전환돼 자기선택권을 가져야 한다는 것이다.

전북펀드7조포럼 정책연구소(소장 김성수)는 최근 ‘전북경영을 위한 정책연구’ 발간을 통해 ‘잘사는 전북’을 위한 현실적인 고민을 공유했다.

특히 김성수 소장은 전북특별자치도가 100% 소유하고 13년 운영 기한을 갖는 오픈카지노 운영 수익을 전북 경제를 키우는 기본 엔진으로 삼고, 연간 수익 4000억 원 외에 연기금과 국내외 기관투자자의 레버리지 투자를 통해 매년 1조 원씩을 전북지역 산업에 투자하는 방안을 제시했다.

금융도시의 명성에 걸맞게 현실자산(RWA)을 담보로 한 지역유통 스테이블코인(선불전자지급쿠폰) 발행 등 블록체인 기반의 금융산업을 통해 총 20조 원을 15년 내에 투자한다는 것이다.

특히 놀라운 부분은 투자금이 소멸되는 것이 아니라 계속 순환하며 전북경제에 지속 투자된다는 점이다.

김 소장에 따르면, 20조 원 규모의 투자가 농생명·디지털·AI·헴프 등 신산업에 계속적으로 투자되면 전북은 일시적 지원방식으로 만들 수 없었던 지속가능한 산업생태계를 구축하게 된다.

이러한 산업구조 변화는 재정지원 기반에서 자본투자 기반으로 전환되는 것을 의미하며, 이를 통해 스스로 재정을 만들고 산업을 키우는 전북을 만든다는 것이 그의 구상이다.

아울러 그는 관광·체류·로컬 경제로의 전환 전략도 제시했다.

폐가 리모델링을 통한 전북 스테이 프로젝트, 영화·공연·축제가 연동되는 통합 체류 시스템 구축, 주요 관광지 탄력 셔틀 운행 등을 통해 장기간 체류하는 전북 관광을 통해 전북 전역을 하나의 관광·체류 콘텐츠로 만든다는 계획이다.

이밖에 전북형 국제공항 재설계(기존 규모 3배 확장 및 물류·MRO 중심 전환/기존 수준 국비+민간투자), 전북형 ICT 통합 데이터 기반 정책·복지·경제 시스템 구축, 전북 의료혁신 플랫폼으로서 공공의대 운영 등의 필요성을 강조했다.

김 소장은 “이번 정책연구 보고서는 그동안 줄곧 재원 확보에만 급급한 전북의 현실을 직시하고 지역민들이 진짜로 체감할 수 있는 발전을 꾀하기 위한 고민을 담아낸 것”이라며 “전북이 앞으로 경쟁력을 갖추고 발전하기 위해서는 충분한 금융 역량을 바탕으로 한 자기선택권을 가지고 스스로 성장하는 지역이 되어야 한다”고 역설했다.

한편 김성수 소장은 내년 지방선거에서 전북특별자치도지사 후보군으로 자천타천 언급되고 있으며, 김 소장을 비롯한 전문가 6명이 발기인으로 참여해 지난 10월 1일 발족한 전북펀드7조포럼은 전북을 위한 보다 많은 연구를 위해 전북도민들의 관심과 참여를 기다리고 있다.

익산=송승욱 기자

