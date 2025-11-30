(재)군산사회복지장학회, 장학금 전달 ‘귀감’

초·중·고 학생 150여명에게 총 4000만원 지급

(재)군산사회복지장학회가 지난 29일 군산스테이호텔에서 2025년 하반기 장학금 전달식을 진행했다./사진제공=군산시사회복지장학회

(재)군산사회복지장학회(이사장 김기봉)가 지난 29일 군산스테이호텔에서 2025년 하반기 장학금 전달식을 열고 지역 초·중·고 학생 150여명에게 총 4000만원을 지급했다.

이날 행사에는 강임준 군산시장, 신영대 국회의원, 김기웅 서천군수를 비롯해 장학회 회원 및 가족 등 100여명이 참석해 학생들의 도전과 성장을 응원했다.

군산사회복지장학회는 올한 해 동안 총 1억280만원의 장학금을 전달했으며, 지역 교육 공동체의 든든한 후원자로 자리매김하고 있다.

1989년 설립 이후 지금까지 약 123억8000만원을 지역 학생과 취약계층 지원에 사용해왔다.

김기봉 이사장은 “어려운 환경에서도 꿈을 향해 노력하는 학생들에게 작은 힘이 되길 바란다”며 “앞으로도 학생들의 미래를 위해 변함없는 지원을 이어가겠다”고 말했다.

강임준 군산시장은 “군산사회복지장학회는 지역 학생뿐 아니라 취약계층과 복지시설에도 지속적으로 희망을 전해온 소중한 단체”라며 “지속적인 나눔 활동에 깊이 감사드린다”고 밝혔다.

신영대 국회의원은 “장학회는 학생들의 어려운 처지를 가장 먼저 살피며 시민들의 따뜻한 이웃 사랑을 실천해온 지역의 귀감”이라며 “앞으로도 청소년들에게 희망의 등불 역할을 이어가길 바란다”고 했다.

군산=이환규 기자

