전북 첫 공공산후조리원 남원에 개원…도민 최대 50% 감면

132억 들여 13실 규모 ‘산후케어센터 다온’ 개원 남원의료원과 인접…응급상황 시 즉각 의료 지원 전북 거주 산모 30%, 남원 산모 50% 요금 감면

전북특별자치도 첫 공공산후조리원이 남원에 문을 열었다.

남원시(시장 최경식)는 지난 28일 고죽동 일대에서 ‘산후케어센터 다온’ 개원식을 열었다고 30일 밝혔다.

민선 8기 전북특별자치도지사와 남원시장 공약사업으로 추진된 이 시설은 총 132억원을 들여 대지면적 3764㎡, 연면적 2410㎡, 지하 1층·지상 4층 규모로 건립됐다.

센터는 남원의료원과 인접해 신생아나 산모에게 응급상황 발생 시 즉각 의료 지원을 받을 수 있는 입지적 장점을 갖췄다. 운영도 의료원이 직접 맡아 전문적이고 안전한 산후관리 체계를 구축했다.

시설은 총 13실 규모로 신생아실·맘카페·마사지실·프로그램실·식당 등 다양한 편의시설을 갖췄으며, 내년 1월부터 정식 운영에 들어간다.

이용 요금은 2주 기준 180만 원이다. 전북도 거주 산모는 30%, 남원시 거주 산모는 50% 감면 혜택을 받는다. 또 지리산권 산모와 남원 시민 자녀(배우자 포함)도 10% 할인된다.

전북 동부권 거점시설이지만 도내 전체 산모와 지리산권 산모 누구나 이용할 수 있다.

센터에서는 산후 마사지, 산후요가, 소아과·산부인과 건강상담, 신생아 응급처치 교육 등 전문 맞춤형 산후관리 프로그램도 운영된다.

최경식 시장은 “전북 제1호 공공산후조리원 개원으로 남원과 전북 동부권 산모들이 멀리 이동하지 않고 가까운 지역에서 안전하게 산후관리를 받을 수 있게 됐다”며 “출산과 양육이 행복한 도시, 나아가 지리산권 대표 출산·육아 중심도시로 자리매김하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

