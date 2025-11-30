완주군 종합운동장 기공식, ‘완주 대도약, 미래 100년’ 출발

전북 4대도시 진입 기념·종합운동장 기공식 개최

지난달 29일 완주군 용진읍에서 열린 완주군 종합운동장 기공식에서 참석자들이 시삽을 하고 있다. 완주군

완주군이 29일 용진읍 운곡리 완주테니스장 일원에서 ‘완주 대도약, 새로운 미래 100년 열다’를 주제로 전북 4대도시 진입 기념 및 종합운동장 기공식을 개최했다.

이날 행사에는 유희태 완주군수, 유의식 완주군의회의장, 안호영 국회의원, 이종준 완주군체육회장 등 주요 내빈과 군민 등이 참석해 완주의 새로운 출발을 함께 축하했다.

기공식은 식전공연을 시작으로 전북 4대도시 진입 및 종합운동장 경과보고, 선포 퍼포먼스·시삽, 기념촬영 순으로 진행됐다.

기념식에서 참석자들은 완주군의 전북 4대 도시 진입 경과와 향후 발전방향, 종합운동장 조성계획을 듣고 완주의 변화와 비전을 공유했다. 4대 도시 진입 선포 퍼포먼스와 종합운동장 시삽식에서는 군민대표와 내빈이 함께 무대에 올라 ‘전북 4대 도시 완주, 새로운 미래 100년 완주’를 향한 뜻을 함께 했다.

카드섹션 기념촬영에 참석자 전원이 참여해 완주의 도약을 응원하는 메시지로 종합스포츠타운 조성사업 착공을 축하했다.

완주군 종합스포츠타운 조성사업은 용진읍 운곡리 일원 총 301,955㎡ 부지에 추정사업비 990억 원을 투입해 2032년까지 단계적으로 추진되는 대규모 프로젝트다. 테니스장, 생활체육공원, 어린이체육공원 등 종목별·기능별 시설을 순차적으로 완성해 지역 대표 체육·문화 복합단지를 구축하는 사업이다.

이번 기공식이 열린 종합운동장은 2028년 완공을 목표로 하고 있으며, 1만석 규모의 주경기장과 야외공연장, 산책로, 생활밀착형 공원 등을 갖춘 복합 문화·체육 공간으로 조성된다.

유희태 완주군수는 “전북 4대 도시 진입은 군민 모두가 함께 이뤄낸 완주군의 저력을 보여주는 것이며, 종합운동장 기공은 완주의 미래 100년을 여는 핵심 출발점이다”며, “더 큰 도약을 위해 군민과 함께 한걸음 한 걸음 담대하게 나아가겠다”고 밝혔다.

완주=김원용 기자

