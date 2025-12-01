정읍 ‘산수들’ 도축장, 2026년 시설 개선 사업 대상지 선정

전북특별자치도 주관 평가 선정으로 도비 3억 6000만원 확보

정읍시 태인면 소재 산수들 도축장. 사진제공=정읍시

정읍시 태인면 소재 ‘산수들’ 도축장이 노후 시설 개선사업에 선정되어 소비자들에게 위생적인 축산물 공급의 교두보를 마련했다.

전북특별자치도 주관으로 서면평가와 현장평가 등을 통해 ‘2026년 도축장 노후시설 개선사업’ 대상지로 지난달 25일 최종 선정되어 도비 3억 6000만원을 확보했다.

이번 공모사업은 전북특별자치도가 오는 2030년까지 매년 도내 소규모 도축장 1개소를 선정해 지원하는 사업이다.

노후화된 도축장의 시설을 현대화함으로써 도축 단계에서부터 철저한 위생 관리를 가능케 하고, 이를 통해 축산물의 안전성 제고와 도축장의 경영 안정성을 동시에 확보하는 것을 목표로 하고 있다.

이번 선정에 따라 ‘산수들’은 확보된 예산을 투입해 노후화된 예냉실(도축 후 고기를 숙성·냉각하는 시설)의 시설을 개선하고 낡은 냉동 기기를 전면 교체하게 된다.

시설 현대화 작업이 완료되면 도축장의 운영 효율성이 높아지고 위생 수준 또한 대폭 향상될 것으로 전망된다.

시 축산과 관계자는 “시설 개선에 따른 신뢰도 상승은 도축·가공 물량의 증가로 이어져 매출 향상은 물론, 지역 경제 활성화와 신규 일자리 창출에도 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

정읍=임장훈 기자

