정읍시, 고위험 산모에 최대 300만원 진료비 지원

고위험 임산부 의료비 지원사업 지속 추진

정읍시보건소가 고위험 임신으로 인해 경제적, 심리적 어려움을 겪는 임산부 출산을 돕기 위해 최대 300만원까지 진료비를 지원한다.

‘고위험 임산부 의료비 지원사업’은 조기진통, 당뇨병, 자궁경부무력증 등 19가지 고위험 임신 질환을 진단받고 입원 치료를 받은 임산부를 대상으로 한다.

지원 범위는 가계에 큰 부담이 되는 전액 본인부담금과 비급여 진료비의 90%다.

단, 상급 병실 이용료나 환자 특식 등 일부 항목은 제외된다.

지원 한도는 1인당 최대 300만원이다. 만약 2개 이상의 고위험 임신 진단 기준을 동시에 충족하더라도 지원 한도는 동일하게 적용되며, 분만 후 1회에 한해 지급된다.

신청을 희망하는 산모는 분만일로부터 6개월 이내에 보건소를 직접 방문하거나, ‘e-보건소’ 누리집을 통해 온라인으로 신청하면 된다.

건강증진과에 따르면 지난해에는 22명의 산모가 혜택을 받았으며, 올해 11월 기준으로는 24명으로 늘어나는 등 지원을 받는 임산부가 지속적으로 증가하는 추세다.

보건소는 이 밖에도 △미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 △선천성 대사 이상 검사 및 환아 관리 △선천성 난청 검사 및 보청기 지원사업 등 다양한 맞춤형 복지 서비스를 제공하고 있다.

건강증진과 관계자는 “고위험 임신으로 인한 가정의 경제적 어려움을 해소하고 안전한 출산 환경을 조성하는 데 크게 기여하고 있다” 며 "보건소 모자보건팀(063-539-6113)으로 하면 안내받을 수 있다"고 밝혔다.

