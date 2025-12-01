조지훈 “전주시장 출마…기본사회 실현”

내년 지선 레이스…우범기 시장과 리턴매치

조지훈 전 전북경제통상진흥원장이 1일 전주시청에서 전주시장 출마를 선언했다. 사진=조지훈캠프

조지훈 전 전북경제통상진흥원장이 내년 전주시장 선거 출마 선언을 했다.

조 전 원장은 1일 전주시청에서 기자회견을 열고 “이재명의 국민주권 정부를 조지훈의 시민주권 전주로 이어가겠다”며 출마 예정자 가운데 처음으로 출마 선언을 했다.

조 전 원장은 시정 4대 전략으로 △기본사회선도도시 △문화중심도시 △AI도시 △시민주권도시를 제시했다.

그는 기본사회선도도시를 실현하기 위해 개발이익 시민 배당을 전면 시행하겠다고 했다. 토지, 에너지, AI 등 공공이 창출한 개발 이익을 시민 소득으로 만들겠다는 구상이다. 문화중심도시와 관련해서는 만경강 백리길 K-푸드 클러스터 조성, 한식문화진흥원 전주 이전, 드론택시 프리존 지정을 제안했다.

또 AI도시를 목표로 공공 애플리케이션을 개발·보급하고, AI 시민대학을 개설하겠다고 했다. 국제수학올림피아드 유치, 수학문화관 건립 등 전주를 수학특별도시로 만들겠다고도 했다.

조지훈(57) 전 원장은 전주동초, 덕진중, 동암고, 전북대 무역학과를 졸업했다. 제11·12대 전북경제통상진흥원장, 제9대 전주시의회 의장을 역임했다. 현재 더불어민주당 원내대표 특보, 더민주전북혁신회의 상임대표를 맡고 있다.

