‘전라선 신설’ KTX 제안에 익산시민들 뿔났다

(사)기본사회 익산본부(상임대표 심보균) 등이 1일 익산역 앞에서 ‘호남 철도교통의 중심, 익산역 사수 결의 집회’를 열고 익산역을 패싱하는 KTX 신설 추진 시도를 강력 규탄하고 있다. /사진=송승욱 기자

최근 정치권 일각의 ‘익산 패싱’ KTX 신설 제안과 관련해 익산시민들이 즉각 철회 및 불필요한 지역 갈등 중단을 촉구하고 나섰다.

(사)기본사회 익산본부(상임대표 심보균) 등은 1일 익산역 앞에서 ‘호남 철도교통의 중심, 익산역 사수 결의 집회’를 열고 익산역을 패싱하는 KTX 신설 추진 시도를 강력 규탄했다.

이날 집회는 지역의 미래를 걱정하는 시민들이 자발적으로 의견을 개진하는 시민 자유 발언대 형식으로 진행됐다.

참여 시민들은 익산역은 단순한 기차역이 아니라 연간 수백만 명이 오가는 호남 철도교통의 관문이자 거점이라는 점을 강조하며, 이를 패싱하는 신규 노선은 지역 경제에 핵폭탄급 악재가 될 것이라는 우려를 쏟아냈다.

또 국가균형발전과 교통편의 증진을 위해서는 신규 노선에 수십조 원의 혈세를 낭비하는 것이 아니라 이미 국가 계획에 따라 추진 중인 ‘전라선(익산~여수) 고속화’를 서두르는 것이 상식이라는 주장도 제기됐다.

기본사회 익산본부는 성명을 통해 “익산 패싱 노선은 불필요한 지역 갈등과 위화감을 야기하고, 만약 현실화될 경우 호남 철도교통의 핵심 관문인 익산역의 위상 추락과 지역경제 붕괴를 초래할 수 있다”면서 “이는 국가적인 낭비일 뿐만 아니라 남북권 상생 발전을 저해하는 근시안적인 발상”이라고 역설했다.

그러면서 “정치권은 익산 패싱 노선 신설 추진을 즉각 철회하고, 호남 철도교통의 중심지인 익산역의 위상과 기능을 강화하는 정책을 추진해야 한다”고 촉구했다.

또 “전라선 고속화 등 현재 추진 중인 철도 현안 사업들을 최우선적으로 검토·시행해야 한다”면서 “익산역이 호남의 관문으로서 역할을 지속하고 익산 중심의 광역 관광·경제벨트 구축으로 지역경제가 활성화될 수 있도록 모든 노력을 다할 것이며, 익산시민의 생존권과 직결된 이 문제에 대해 끝까지 단호하게 맞서 싸울 것”이라고 천명했다.

앞서 기자회견을 통해 “익산 패싱 철도 신설은 공멸”이라는 입장을 밝힌 바 있는 심보균 더불어민주당 당대표 특보는 “오늘 이 자리에 모인 시민들의 절박한 외침은 지역의 생존권이 달린 문제”라며 “익산시민과 전북도민의 삶을 지탱해 온 경제 기반을 무너뜨리는 익산 패싱 노선 신설은 균형발전 취지에 맞지 않고 상생의 해법도 아니다”라고 강조했다.

한편 기본사회 익산본부는 이날 집회를 기점으로 익산역 패싱 반대 서명 운동과 시민 참여 캠페인을 지속적으로 전개해 나간다는 계획이다.

익산=송승욱 기자

