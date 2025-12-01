96%가 단일 사업자, 완주군 CCTV 통신망 취약성 심각

최광호 의원 “재난·치안 시스템 대비 허술” 지적

완주군이 운영 중인 CCTV 통신망이 1개 업체에 편중돼 자칫 통신망 장애 때 재난·치안 대응에 구멍이 뚫릴 수 있다는 지적이 제기됐다.

최광호 완주군의회 의원에 따르면 완주군이 현재 운영 중인 324대의 CCTV 가운데 96%인 312대가 A사 회선을 이용하고 있으며, 나머지 12대만 B사 회선을 사용하는 것으로 나타났다. 단일 통신사업자에 집중된 구조는 단 한 번의 장애로도 재난·치안 대응체계가 전면 중단될 우려가 있다는 것.

최 의원은 “CCTV 통신망은 범죄예방, 사건·사고 대응, 재난상황 모니터링 등 주민안전과 직결되는 핵심 기반시설임에도 완주군 시스템에는 회선 이중화나 대체경로 설계 등 기본적인 안전장치가 전혀 마련되어 있지 않다”고 지적했다.

이는 단순한 우려가 아니라 타 지자체에서 동일한 유형의 사고가 이미 실제로 발생해 통신사업자의 분산이나 회선 이중화, 대체 경로 확보 등을 통해 위험을 최소화하고 있으나 완주군은 무방비 상태라는 것이다.

최 의원은 “이번에 제기한 문제는 완주군청 재난안전과 통합관제팀이 관리하는 CCTV 회선(324대)에 한정된 분석”이라며 “완주군이 전체적으로 운영하는 총 1458개 통신회선에 대해서도 동일한 구조적 위험이 있는지 살펴 종합적 개선책을 서둘러 마련해야 한다"고 말했다.

완주=김원용 기자

