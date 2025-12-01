조항덕 군산교도소장 취임

제61대 조항덕 군산교도소장이 1일 취임과 함께 공식 업무에 들어갔다.

조 소장은 김제고와 전북대 행정학과를 졸업했으며 전북대 행정대학원 사회복지학과를 수료했다.

그는 2000년 교정직 7급으로 공직에 입문한 후 2022년 서기관으로 승진했으며, 전주교도소 보안과장‧대전교도소 논산지소장‧광주지방교정청 총무과장 등을 역임했다.

조 소장은 취임사를 통해 “엄정한 수용질서 확립을 바탕으로 수용자가 건전한 사회인으로 복귀할 수 있도록 기관장으로서 책임과 역할을 다하겠다”며 “더 나아가 직원들과 함께 행복하고 아름다운 일터를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

군산=이환규 기자

