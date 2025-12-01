‘2025년 정읍 내장산배 전국 유소년축구대회’ 성료

정읍 로얄FC, 2학년부(U-8)에서 우승

정읍로얄FC 2학년부 선수들이 우승컵과 메달을 받고 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=정읍로얄FC

정읍 유소년축구교실 로얄FC 소속 U-8팀(2학년부)이 ‘2025년 정읍 내장산배 전국 유소년축구대회’에서 우승을 차지했다.

이번 대회는 한국축구클럽연맹(회장 김강남) 주최, 정읍시축구협회(회장 김현만) 주관, 전북특별자치도(도지사 김관영), 정읍시(시장 이학수), 정읍시체육회(회장 최규철) 후원으로 지난달 28일부터 30일까지 정읍공설운동장과 국민체육센터 축구장에서 개최됐다.

3일동안 전국 초등부 2학년(U-8)부터 6학년(U-13)까지 100여개 팀 선수들은 그동안 연마한 기량을 뽑내며 각 부문별 열전을 펼쳤다.

U-8부문 결승전에서 조1위 로얄FC는 조2위 하이두FC와 접전을 펼치며 승리하여 우승의 영예를 안았다.

정읍=임장훈 기자

