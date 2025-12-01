원광대병원, 제2회 한·중 국제 의학 심포지엄 ‘성료’

중국 칭다오시립병원과 국제 의료협력 네트워크 강화 결실

지난달 28일 원광대학교병원에서 열린 ‘제2회 한·중 국제 의학 심포지엄(益青同耀, 익청동요)’에서 양 기관 의료진들이 함께 국제 의료협력 강화를 다짐하고 있다. /사진 제공=원광대병원

원광대학교병원(병원장 서일영)이 중국 칭다오시립병원과 함께한 ‘제2회 한·중 국제 의학 심포지엄(益青同耀, 익청동요)’을 성황리에 마무리했다고 1일 밝혔다.

이는 양국 주요 의료기관 간 연구·임상 경험 교류와 국제 의료협력 네트워크 강화를 위한 핵심 플랫폼으로, 이번 심포지엄은 지난 5월 칭다오시 시립병원에서 열린 제1회 한·중 심포지엄을 계기로 구축된 협력관계를 한 단계 심화하기 위해 마련돼 지난달 28일 병원 외래1관 대강당에서 진행됐다.

이날 칭다오시립병원 한위 부원장과 좡리쿤 의생명연구원장, 장위 국제진료센터장, 비차오지에 응급의학과장, 판샤오 정형외과장 등은 원광대병원 의료진들과 소통하며 폭넓은 교류의 시간을 가졌다.

특히 양국 지방정부 및 보건의료 유관기관 관계자들도 동참해 지역 간 국제 보건의료 네트워크 확장에 의미를 더했다.

행사에서는 호흡기·순환기·감염 분야를 포함한 내과 세션, 최신 수술기법 및 사례를 공유한 정형외과 세션, 희귀 안과 질환 및 망막질환 치료 전략을 다룬 안과 세션이 진행됐으며, 이후 양 기관 의료진이 참여하는 자유 토론에서는 공동 연구, 의료진 연수, 임상데이터 공유 등 실질적 협력방안에 대한 논의가 이어졌다.

서일영 병원장은 “이번 심포지엄은 양 기관이 그간 구축해 온 협력의 기반을 토대로 의료 분야뿐 아니라 연구·교육 전반에 걸친 교류를 한층 공고히 하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 양국 의료진이 상호 발전을 도모할 수 있도록 공동 연구 추진, 의료진 연수 프로그램 확대, 국제적 수준의 협력 모델 마련 등 실질적 교류를 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 양 기관은 학술 교류를 넘어 상호 환자 의뢰, 공동 진료 기반 구축, 외국인 환자 유치, 의료관광 확대 등 구체적 협력체계를 마련하고 있으며, 익산시와 칭다오시 간 문화·도시 교류 활성화에도 기여함으로써 지역 기반 국제 의료협력의 폭을 한층 넓히고 있다.

