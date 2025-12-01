李대통령 “숨겨진 내란행위, 방치하면 반드시 재발”

SNS에 “전쟁 날 뻔, 위대한 국민이 막았다”…3일, 계엄 1년 특별성명 메시지 주목

이재명 대통령. /대통령실 제공

이재명 대통령이 1일 “곳곳에 숨겨진 내란행위를 방치하면 언젠가 반드시 재발한다”고 지적하며 ‘12·3 비상계엄 사태’의 잔재를 청산하겠다는 의지를 다시한번 강조했다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 올린 ‘전쟁 날 뻔…위대한 대한국민이 막았습니다’라는 제목의 게시물에서 이같이 밝혔다.

특히 이 대통령은 ‘북한의 오물풍선 살포 이전에 국군이 먼저 대북전단 살포 등으로 도발했다’는 취지의 기사를 첨부하며 “계엄 명분으로 전쟁을 개시하려고, 군대를 시켜 북한에 풍선까지 날려…”라고 언급했다.

이는 ‘12·3 비상계엄 사태’ 당시 국가적 혼란 과정에서 전쟁을 유발하려던 숨겨진 내란행위가 있었음을 시사하면서 여전히 드러나지 않은 잔재에 대한 확실한 청산 의지를 드러낸 것으로 해석된다.

이와 관련, 이 대통령은 ‘12·3 비상계엄 사태’ 1년이 되는 3일 혼란을 평화로 바꾼 국민의 저력을 기념하는 ‘빛의 혁명’ 1주년 특별성명 발표에 이어 외신을 상대로 기자회견을 가질 예정이다.

이 대통령의 특별성명 발표는 윤석열 전 대통령이 촉발했던 국가적 혼란을 1년 만에 완전 매듭짓는다는 의미로도 해석되고 있어, 이 대통령이 내놓을 구체적인 메시지에 관심이 모아지고 있다.

앞서 이규연 대통령실 홍보소통수석은 전날 브리핑에서 담화 내용에 대해 “총부리에 맞선 함성으로 극도의 혼란을 평화로 바꾼 대한민국 국민의 노고를 기억하는 내용이 될 것”이라고 소개했다.

이에 대통령실 안팎에선 민주주의 위기 극복의 국민적 저력을 중심에 두되, 향후 국민 통합을 통한 발전의 길로 나아가야 한다는 내용이 비중 있게 담길 것이란 예측이 나온다.

‘3대 특검’의 수사가 마무리 단계에 접어들고 있는 만큼 이 대통령이 계엄 잔재 청산 이후 새롭게 만들어야 할 대한민국의 비전과 청사진을 언급할 것이란 전망이다.

더불어 국내외에서 심화되는 사회 갈등 양상에 대한 해법 역시 기자 회견에서 다뤄질 가능성도 제기된다.

서울=김준호 기자

