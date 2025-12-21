이은희 소프라노 정년퇴임 기념 독창회 ‘여정’ 성황

이은희 소프라노의 정년퇴임 기념 독창회 ‘여정’ 자료사진/사진=슈바빙 오페라 연구소

예술가이자 교육자로서의 깊은 발자취를 되새기는 뜻깊은 무대가 지역에서 펼쳐졌다.

지난 20일 한국소리문화의전당 연지홀에서 열린 전북대학교 예술대학 음악과 이은희 소프라노의 정년퇴임 기념 독창회 ‘여정’이 그것이다.

이번 독창회는 ‘꿈과 사랑’, ‘황혼의 여정’ 두 개의 장으로 구성돼 이은희 교수가 걸어온 삶과 음악 인생을 한 편의 서사처럼 풀어냈다. 1부에서는 사르티의 ‘그리운 님을 멀리 떠나’를 시작으로 한국 가곡과 오페라 아리아가 이어지며 유년의 꿈과 사랑의 기억을 노래했다. 윤극영, 이영조, 김성태, 김동진 등의 작품이 따뜻한 정서로 관객의 공감을 이끌었고, 푸치니 오페라 <토스카> 중 ‘노래에 살고, 사랑에 살고’에서는 오랜 시간 무대를 지켜온 성악가의 깊은 내공이 고스란히 전해졌다.

2부 ‘황혼의 여정’에서는 모차르트와 슈트라우스의 작품을 비롯해 김효근, 나운영의 곡들이 이어지며 성숙한 예술가로서의 깊이를 보여줬다. 손경민의 ‘여정’은 정년을 맞는 그의 고백처럼 울림 있게 다가왔고, ‘여호와는 나의 목자시니’에서는 신앙과 음악이 하나로 어우러진 진정성이 돋보였다. 전북대 음악과 합창단과 함께한 ‘Pie Jesu’와 ‘The Holy City’는 사제의 인연과 공동체의 의미를 무대 위에 담아내며 큰 감동을 선사했다.

이날 무대에는 제자들로 구성된 성악 앙상블 iPini(이피니)가 우정 출연해 스승의 마지막 공식 독창회를 함께 장식했다.

이은희 소프라노의 정년퇴임 기념 독창회 ‘여정’ 자료사진/사진=슈바빙 오페라 연구소

35년간 전북대에 재직하며 수많은 제자를 길러낸 이은희 교수는 “대학 캠퍼스는 나의 꿈을 실현한 무대였고, 제자들은 가장 귀한 결실”이라며 감사의 마음을 전했다.

