[사설] 소리만 요란한 전북 AI, 실질적 성과 아쉽다

요즘은 AI 전성시대다. 정부가 나서 AI 붐을 이끌고 지자체, 기업, 대학 등도 AI 관련 예산이나 사업 유치에 골몰하고 있다. 전북도 예외가 아니다. 거대한 트렌드에 동참하기 위해 안간힘을 쏟고 있다. 제조업이나 IT산업 등에서 한발 늦은 전북은 산업계를 혁신할 수 있는 절호의 기회이기 때문이다. 하지만 정작 손에 잡히는 실질적 성과는 많지 않은 것 같아 자칫 남의 잔치에 구경꾼에 머물지 않을까 우려된다. 전북도 정부 정책에 적극 참여해 핵심적 역할을 맡았으면 한다.

정부는 지난 10일 용산 대통령실에서 부처 합동으로 700조 이상을 투자하는 ‘AI 시대, K-반도체 비전과 육성전략 보고회’를 가졌다. 우리나라가 반도체 세계 2강으로 도약하기 위해서다. 이 자리에서 김정관 산업부 장관은 세계 최대·최고 클러스터 조성, NPU개발 집중투자, 상생 파운드리 설립, 남부권 반도체 혁신벨트 구축 등에 정책역량을 집중하겠다고 밝혔다.

이중 우리의 관심 분야는 남부권 반도체 혁신벨트 구축이다. 전북의 AI 산업 발전과 관련된 중요한 정책이어서다. 하지만 전북을 비껴갔다. 이 사업은 그동안 용인, 이천, 평택 등 경기 남부권 중심의 반도체 산업을 전국으로 확장하는 정책이어서 의미가 남다르다. 삼성, SK하이닉스 등이 밀집된 수도권 집중을 완화하고 지역 반도체 생태계를 비수도권으로 확산하기 위한 것으로 전북에는 좋은 기회였다. 그러나 남부권 반도체 혁신벨트는 광주(첨단 패키징), 부산(전력반도체), 구미(소재·부품)를 잇는 방향으로 결정되었다. 지역별로 실증 인프라 구축, 전용 연구·개발(R&D), 인력 양성, 세제·입지 지원까지 패키지로 지원된다.

문제는 전북이 중점적으로 추진하는 피지컬 AI의 경우 이번 국면에서 전략적 위치를 확보하지 못하면 구조적 불리함이 고착될 수 있다는 점이다. AI는 관련 기업과 연구 인프라, 전문 인력이 함께 갖춰져야 한다. 하지만 전북은 완주에 피지컬 AI 실증단지가 들어서는 것 외에는 이렇다 할 인프라가 갖춰지지 않은 상태다. 최근 피지컬 AI 관련해 각종 협회나 포럼 등이 결성돼 여기저기서 행사가 치러지고 있지만 목소리만 높을 뿐이다. 지금 국가나 지역적으로 AI 산업을 선점하기 위한 경쟁이 치열하다. 전쟁을 방불케 한다. 전북도 이 경쟁에서 뒤처지지 않았으면 한다.

