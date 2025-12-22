[결산! 전북문화 2025]⑤영화는 전성기, 연극은 숨고르기

드라마·영화 86편 촬영, 전주국제영화제 안정화 젊은 연극인의 약진과 익산 솜리소극장 개관

제26회 전주국제영화제 분위기 물씬 / 사진=조현욱 기자

전북이 영화‧영상도시임을 증명했다. 올 한해 도내에서 촬영된 영화‧영상물은 총 86편. 드라마 ‘폭싹 속 았수다’, ‘폭군의 셰프’를 비롯해 영화 ‘승부’ 등이 도내 곳곳에서 촬영되면서 영화‧영상 촬영 1번지로 자리매김했다. 전주국제영화제는 영화산업 침체라는 위기 속에서도 실험정신을 잃지 않고, 독립과 대안이라는 정체성을 보여줬다. ‘세대교체’에 힘쓰며 변화를 꾀한 연극계는 이렇다 할 결실이 적어 아쉬움을 남겼지만 익산 구도심에 솜리소극장이 개관하며 지역 공연예술계에 활력을 불어넣었다.

△ 안정화 찾은 전주국제영화제

‘볼 영화도 틀 영화도 없다’는 한국영화 위기 속에서도 2025전주국제영화제는 소재와 형식에 얽매이지 않고, 선을 넘으며 영화제 본연의 역할에 충실한 작품을 선보였다. 비상계엄이라는 엄혹한 시대에 맞서 민주주의 가치를 되묻는 도전적인 영화부터 대중성‧시의성을 강화한 프로그램까지 구성해 영화제의 색깔을 드러냈다. 전주프로젝트와 전주포럼 등의 프로그램을 마련해 한국 콘텐츠 산업의 미래를 모색하고 현실적인 방안을 논의하기도 했다. 전주국제영화제는 어려운 환경에서도 자신만의 영상 언어로 세상을 바라보고 표현하려는 창작자의 과감한 목소리와 여성연대의 삶을 다룬 작품, 다큐멘터리 영화 등을 상영해 시네필의 큰 호응을 얻었다.

△ 지역 영화 생태계 회복 ‘절반의 성공’

윤석열 정부 시절 홀대와 지원 예산 삭감으로 위기에 놓였던 지역 영화 산업이 이재명 정부 출범으로 회복세로 전환될 것이라는 기대감이 커졌다. 이 대통령이 후보 시절부터 꾸준히 ‘생태계 조성’을 강조하며 글로벌 소프트파워 빅5 문화강국 실현을 목표로 내세웠기 때문. 영화기금 확보와 예술‧독립영화 지원 확대, 관객 확보 지원 등을 공약으로 내걸었고 문화체육관광부 예산도 2.5% 확대하겠다고 약속했다. 실제 내년 영화 분야 정부 예산은 올해보다 80% 늘어난 1498억 원으로 확정됐다. 하지만 지역영화 예산이 별도로 마련되어 있지 않고, 지역영화산업을 따로 부흥시키겠다는 개념도 사라져 실제 회복까지는 더딜 것이라는 전망이 나온다.

솜리소극장 개관. 전북일보 자료사진

△‘세대교체’ 이룬 연극계‧솜리소극장 개관

도내 연극계에서 이렇다 할 화제작이 없었다. 체감온도만 낮은 게 아니었다. 지역 극단은 어려운 여건 속에서도 창작극을 꾸준히 시도했으나, 화제작으로 연결시키지는 못했다. 반면 젊은 연극인들의 약진이 두드러졌다. 제43회 대한민국연극제에 전북대표로 출전한 극단 까치동의 작품 ‘물 흐르듯 구름 가듯’에서 심녀 역할을 맡아 열연한 조민지 배우가 연기상(한국연극협회이사장상)을 수상하며 침체돼 있던 전북 연극계에 활기를 불어 넣었다. 익산 구도심에 7년 만에 ‘솜리소극장’이 개관하면서 문화예술계의 부흥을 예고했다.

박은 기자

