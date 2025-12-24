“산타 준비됐어?”⋯아이들보다 더 바쁜 어른들

크리스마스 하루 앞두고 아이들 동심 지키기에 어른들 ‘분주’ 인공지능(AI) 산타 만들고 위치 추적하고⋯"산타만큼 바쁘네"

전주시의 한 조명가게에서 커플이 형형색색 빛을 내는 트리와 장식품을 쇼핑하고 있다. 조현욱 기자

◇울면 안돼 울면 안돼/산타 할아버지는 우는 애들에겐/선물을 안 주신대/산타 할아버지는 알고 계신대/누가 착한 앤지 나쁜 앤지/오늘 밤에 다녀 가신대⋯.

어른·아이 할 것 없이 동심으로 돌아가는 크리스마스가 왔다. 여기저기 휘황찬란한 트리가 반짝이고, 상점마다 캐롤이 들려오는 때가 되면 산타만큼 바쁜 사람이 있다.

바로 어른들이다. 수상한 암호문처럼 보이는 “山ㅌr HOME BANG門(산타 집 방문)”이라는 제목의 아파트 안내문을 붙이는가하면 인공지능(AI)을 활용해 산타 영상을 만드는 등 크리스마스 준비에 분주하다. 산타 할아버지의 존재를 믿는 아이들의 순수함을 지켜주기 위한 따뜻한 마음이 발걸음을 재촉하게 만드는 것이다.

24일 크리스마스와 관련한 이슈를 한데 모아봤다.

보배드림에 올라온 크리스마스 관련 아파트 안내문. 보배드림 제공

△아이들은 못 읽는 안내문?

마치 암호문 같은 산타 모집 안내문이 온라인에서 화제를 모았다.

지난달 말 온라인 커뮤니티 보배드림 등에 한 아파트 게시판에 붙은 이색 안내문 ‘SSANㅌr MOZIP(산타 모집)’이 공유됐다. 크리스마스를 앞두고 선물을 전해 줄 산타를 모집한다는 내용이다. 아이들이 알아채지 못하도록 한글, 한자, 영어를 섞어 어른들만 알아볼 수 있게 작성한 게 특징이다.

이를 본 누리꾼들은 “암호문 같지만 다 읽히는 게 신기하다”, “이게 바로 어른들의 배려다", “아기들 동심 지켜” 등 긍정적인 반응을 보였다.

산타 AI 검색하면 뜨는 사회관계망서비스 피드. 인스타그램 캡처

△"진짜 산타 할아버지예요?"⋯AI 산타 등장

부모들 사이에서 인공지능(AI)을 활용한 산타 영상이 인기를 끌고 있다.

그동안 부모가 산타 분장을 한 채로 선물을 전달했다면, 이제는 AI 기술로 진짜인 것처럼 산타를 만드는 방식이다. 산타가 베란다 창문·현관문을 통해 들어오고, 잠자는 아이의 머리를 쓰다듬고 가는 등 여러 형태로 제작이 가능하다.

쌍둥이 남매를 둔 박모(39) 씨는 “나중에는 산타가 없다는 걸 알게 되겠지만, 지금이라도 산타가 있다고 믿는 이 순수함을 지켜 주고 싶다. 산타를 창문으로 들어오게 해야 할지, 문을 열고 들어오게 해야 할지 고민이다”면서 “아이들이 어떻게 반응할지 너무 기대된다”고 말했다.

북미항공우주방위사령부 노라드 웹사이트 메인 사진. 노라드 캡처

△"우리집은 언제 오지?"⋯산타 위치 추적

매년 크리스마스만 되면 산타 위치를 추적해 온 북미항공우주방위사령부(NORAD·노라드)가 올해도 준비를 마쳤다. 한국 기준 오늘(24일) 오후 6시부터 추적이 가능하다.

노라드는 무려 70년 동안 크리스마스 이브 때면 산타의 위치를 실시간으로 중계하는 이벤트를 진행하고 있다.

올해부터 미국 외 지역에 거주하는 사람들을 위해 웹사이트를 통한 전화 연결 기능을 도입했다. 한국어, 영어 등 총 9개 언어로 서비스된다. 노라드 공식 웹사이트(https://www.noradsanta.org/ko/)에서도 산타의 이동 경로를 확인할 수 있다.

해당 이벤트는 지난 1955년 전화 한 통에서 시작됐다.

당시 미국 콜로라도 스프링스의 한 신문에 백화점의 ‘산타에게 전화 걸기’ 광고가 실렸다. 전화번호가 잘못 기재되면서 노라드의 전신인 대륙방공사령부(CONAD·코나드)에 산타의 위치를 묻는 전화가 쇄도하는 해프닝이 계기가 됐다.

디지털뉴스부=박현우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지