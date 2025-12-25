전주관광재단-전북문화관광재단, 지역관광 협력체계 구축

공동 콘텐츠 발굴·마케팅 협력 전북관광 시너지 기대

전주관광재단과 전북특별자치도문화관광재단이 지난 22일 업무협약을 맺었다. /전주관광재단 제공

전주관광재단(대표이사 용선중)과 전북특별자치도문화관광재단(대표이사 이경윤)이 기초-광역 관광조직 간 협력을 강화하고 전북관광의 경쟁력을 높이기 위해 손을 맞잡았다.

양 기관은 지난 22일 전북관광기업지원센터에서 '지역관광 활성화 및 공동발전을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 이번 협약은 전주를 중심으로 한 기초관광콘텐츠와 전북 전역의 광역 관광자원을 유기적으로 연계해, 관광정책의 실행력을 높이고 실질적인 관광성과로 이어지는 협력기반을 마련하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 △지역 관광자원 및 콘텐츠의 공동 발굴·기획·운영을 통한 연계형 관광사업 추진 △전북 워케이션 사업 등 체류형 관광 활성화를 위한 공동 마케팅 및 온·오프라인 홍보 협력 △관광정책·사업성과·시장동향 등 관련 정보 공유와 실무협의체 운영 △인적교류 및 협력 네트워크 구축 △외래관광객 공동유치 등 다양한 분야에서 협력을 이어갈 계획이다.

전주관광재단은 이번 협약을 계기로 전주형 관광 콘텐츠를 전북 전역으로 확장하고 광역 연계형 관광상품 개발과 공동 홍보를 통해 관광객의 체류 시간을 늘리고 지역관광 활성화를 도모한다는 방침이다. 특히 전주를 거점으로 한 체류형·연계형 관광모델을 단계적으로 확대해 나간다는 계획이다.

용선중 대표이사는 “이번 협약은 전주관광재단이 광역 관광협력의 한 축으로서 현장에서 함께 기획하고 실행해 나가기 위한 출발점”이라며“전주가 가진 관광콘텐츠를 전북 전역의 자원과 연결해 관광객이 머무르고 지역에서 소비가 이어지는 구조를 만드는데 집중하겠다”고 말했다.

재단은 앞으로도 전북문화관광재단과의 긴밀한 협력을 바탕으로 공동사업을 단계적으로 추진하고 광역–기초 간 협업을 통한 지역관광 상생모델을 구체화해 나갈 계획이다.

박은 기자

