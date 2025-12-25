전주국제영화제–신세계면세점, 업무협약 체결

문화예술 미디어콘텐츠 및 홍보 지원 취지

(왼쪽부터) 정준호 집행위원장, 김현철 신세계디에프 영업·마케팅 총괄, 민성욱 집행위원장. /전주국제영화제 제공

전주국제영화제(공동집행위원장 민성욱‧정준호)와 신세계면세점(대표이사 이석구)이 지난 23일 신세계면세점 본점에서 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 전주국제영화제가 지향해 온 예술적 가치와 콘텐츠, 신세계면세점이 지속적으로 추진해 온 K-컬처 프로젝트의 방향성이 맞닿아 성사됐다. 이에 따라 내년 4월 개막하는 제27회 전주국제영화제의 주요 콘텐츠가 신세계면세점 본점 10층 아이코닉존에서 미디어파사드 형태로 선보일 예정이다.

신세계면세점은 면세 공간을 단순한 쇼핑 장소를 넘어 다양한 문화 콘텐츠가 교차하는 공간으로 확장해 왔다. 이번 협약을 통해 영화제 콘텐츠가 일상적인 동선 속에서 자연스럽게 고객과 만나는 계기를 마련하게 됐다.

정준호 집행위원장은 “전주국제영화제는 국내외 독립영화를 중심으로 다양한 시선과 형식의 콘텐츠를 꾸준히 소개해 왔다”라며 “영화제 콘텐츠를 새로운 공간에서 확장해 선보일 수 있게 되어 의미가 크다. 일상에서 영화제 콘텐츠를 접할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

전주국제영화제와 신세계면세점은 앞으로 콘텐츠 개발과 공동 마케팅 등을 통해 문화예술 콘텐츠의 새로운 접점을 모색해 나갈 방침이다.

한편 제27회 전주국제영화제는 내년 4월 29일부터 5월8일까지 10일간 전주시 일대에서 열린다.

박은 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지