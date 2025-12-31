무주덕유산리조트 스키장, 슬로프 추가 오픈으로 스키어들 러브콜

12월 30일“웨스턴, 서역기행 하단 슬로프”추가 오픈 국내 최장 6.1km“실크로드 하단 및 서역기행 상단”전력 제설 중

무주덕유산리조트(대표이사 성장현)가 본격적인 겨울 시즌을 맞아 30일 ‘웨스턴’ 슬로프와 ‘서역기행 하단’ 슬로프를 추가로 오픈했다.

‘웨스턴’ 슬로프는 시원하게 뻗은 설면 위에서 중급 스키어들이 역동적인 활주를 만끽하기에 최적의 환경을 갖추고 있다. 초중급자들에게 큰 사랑을 받는 ‘서역기행 하단’ 슬로프는 가족호텔 솔마을과 슬로프가 연결되어 있어 숙소에서부터 스키 장비를 착용하고 바로 슬로프로 진입이 가능한 편의성을 갖추고 있어 여유로운 라이딩이 가능하다.

또한 무주덕유산리조트 스키장의 상징이자 국내 최장 길이(6.1km)를 자랑하는 ‘실크로드’ 슬로프를 비롯해 나머지 슬로프의 조기 오픈을 위해 가용 가능한 모든 제설 장비를 동원, 밤낮 없는 제설 작업을 이어가고 있다.

해발 1520m 덕유산 설천봉 정상에서 시작되는 실크로드 코스는 구름 사이를 뚫고 내려오는 듯한 환상적인 조망과 짜릿한 장거리 활주를 동시에 즐길 수 있는 곳으로, 매년 수많은 스키어들이 개장을 손꼽아 기다리는 명소이다.

성장현 대표이사는 “급격히 추워진 기상 조건을 적극 활용해 최상의 설질을 유지하고 더 많은 슬로프를 빠르게 선보일 수 있도록 총력을 다하고 있다”라며 “올겨울 무주를 찾는 고객들이 덕유산의 장엄한 설경 속에서 잊지 못할 추억을 만드시길 바란다”라고 밝혔다.

무주덕유산리조트는 국내 최장을 자랑하는 6.1km의 실크로드 슬로프와 국내 최고 경사도(평균경사 76%)의 레이더스 슬로프를 비롯해 총 34면의 슬로프를 갖춘 국내 최대 규모의 스키장이다. 다양한 난이도의 슬로프와 부대시설을 운영하며 가족단위 방문객부터 프로 스포츠인까지 모두 만족할 수 있는 겨울 여행지로 자리매김했다. 리조트 이용 및 슬로프 오픈 현황에 대한 자세한 정보는 무주덕유산리조트 홈페이지를 통해 실시간 확인이 가능하다.

