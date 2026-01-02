전북경찰청, 2026 치안정책 설문조사 진행

설문조사 안내 /전북경찰청

전북경찰청이 2026년도 주요 업무추진 계획 수립 과정에 도민 의견을 반영하기 위한 설문조사를 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 조사는 오는 5일부터 18일까지 이뤄지며, 전북에 거주하는 도민이라면 누구나 온라인과 오프라인 방식을 통해 참여가 가능하다. 설문 참여 시 추첨을 통해 소정의 경품도 제공된다.

조사 내용은 범죄예방‧대응 분야와 수사 분야, 교통안전 분야, 사회적 약자 보호 분야 등 총 6개 분야다.

수렴된 의견은 올해 전북청 주요 업무 추진 계획과 기능별 세부 추진 과제에 적극 반영될 예정이다.

김철문 전북경찰청장은 “도민 여러분의 소중한 의견 하나하나가 전북경찰의 치안정책 설계에 중요한 기초 자료가 된다”며 “주민 중심의 안전하고 신뢰받는 치안 행정 구현을 위해 이번 설문조사에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

김문경 기자

