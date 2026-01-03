“거창한 건 아니지만"⋯자영업자 중심 ‘작지만 큰 나눔’ 행렬

경기 침체 속 시간·비용 들여 따뜻한 나눔 실천 ‘눈길’ 부안 김보람 원장은 졸업 학교에 비누 꽃다발 전달 전주 남윤서 대표는 지역아동센터에 초코파이 전달

연초부터 겨울 한파를 녹일 훈훈한 미담이 이어지고 있다. 수년째 이어진 경기 침체 속에서도 전북 자영업자들이 이웃을 위해 시간과 비용을 들여 나눔을 실천하며 눈길을 끈다.

(왼쪽부터) 김보람 설렘헤어 원장, 지난 2일 격포초 졸업식에 전달한 비누 꽃다발. 본인 제공

올해로 5년째 부안에서 미용실을 운영하는 설렘헤어 김보람(37) 원장은 조금 특별한 기부를 하는 중이다.

4년 전부터 매년 격포초등학교 졸업식 때마다 비누 꽃다발과 장학금을 전달하고 있다. 올해는 격포초 병설유치원 졸업식에도 꽃다발 9개를 전달했다. 이 꽃다발은 김 원장이 사비를 들여 1송이씩 판매하는 비누꽃을 사서 직접 포장한다.

김 원장은 “사실 시간·비용이 들다 보니 부담이 안 되는 건 거짓말인 듯하다. 하지만 아이들이 비누 꽃다발을 안고서 환하게 웃는 모습만 봐도 그동안의 수고는 자연스럽게 잊혀지는 것 같다"면서 "올해는 우리 아이까지 졸업하게 돼서 더 의미 있다. 그동안 이어온 나눔이 더 깊은 의미로 다가온다”고 말했다.

그러면서 "이 순간을 오래 기억할 수 있는 선물이 무엇이 있을지 생각했다. 그렇게 생각한 게 비누 꽃다발이다. 졸업하는 그 순간을 언제든 떠올릴 수 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

사실 김 원장은 격포초 52회 졸업생, 그의 자녀는 77회 졸업생이다.

그는 “가능한 오래 이어가고 싶다. 거창한 나눔도 좋지만, 그것보다는 제자리에서 제가 할 수 있는 일을 찾아서 꾸준히 하는 것이 더 중요하다고 생각한다”며 “제가 졸업한 학교인데, 이제는 부모의 마음으로 아이들의 끝과 새로운 시작을 응원할 수 있어 기쁘다”고 했다.

(왼쪽부터) 남윤서 온더테이블 대표, 지난 연말 지역아동센터 아이들에게 전달한 선물 꾸러미. 본인 제공

전주시 효자동에서 15년째 브런치 카페를 운영하고 있는 온더테이블 남윤서(43) 대표 역시 나눔에 앞장서고 있다.

남 대표는 일상 속 작은 절약으로 실천할 수 있는 부담 없는 나눔을 고민하다 초코파이를 떠올렸다. 그동안 카페 주변을 위주로 나누던 정을 전주 전역으로 넓히기로 했다.

남 대표는 “작년 11월 전주 자영업자들과 친해졌고, 연말을 맞아 아이들을 돕자는 이야기가 나왔다”며 “전주시청을 통해 전주 지역아동센터 아동 수가 1800여 명이라는 걸 알게 됐다. 초코파이 2개씩 나눠 주면 3600개가 필요했고, 한 상자에 12개씩 계산해 보니 300명만 모이면 가능하겠다고 생각했다”고 설명했다.

사회관계망서비스(SNS)에 초코파이 관련 글을 올린 지 열흘 만에 초코파이 7800개가 모였다. 여기에 전주 자영업자 20명이 음료수를, 지인들이 핫팩을 지원해 삽시간에 선물 꾸러미가 완성됐다. 초코파이를 3개씩 주고도 여유가 남아 김제 지역아동센터에도 전달했다.

그는 전북 전체로 나눔을 넓혀갈 계획이다. 다음은 완주군으로, 300~500원 사이로 구입할 수 있는 양말을 선물하려고 생각 중이다. 어른, 아이 모두 부담 없이 참여가 가능한 물품을 고민하는 것이다.

남 대표는 “커피 한 잔 값으로 누구나 부담 없이 참여할 수 있는 나눔을 하고 싶다. 사실 나눔이라는 게 마음이 있어도 선뜻하기 어려운 경우가 많다. 그걸 움직일 수 있는 ‘누군가’가 되고 싶었다. 그렇게 시작한 일이 이렇게 커졌다”고 했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지